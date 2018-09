Rio Ave bate Portimonense nos descontos

O Rio Ave venceu (2-1) este domingo na recepção ao Portimonense, em partida referente à 4.ª jornada da I Liga, assumindo o sexto lugar da tabela, com cinco pontos, enquanto os algarvios permanecem na zona de despromoção, com um ponto.

O Portimonense colocou-se em vantagem aos 24 minutos, por Dener, que cabeceou com êxito na sequência de um cruzamento da esquerda. O Rio Ave respondeu no início da segunda parte (48') por Gabrielzinho, em jogada semelhante à do golo dos algarvios, mas com Bruno Moreira a rematar e a bola a ressaltar para o brasileiro, que bateu Ricardo Ferreira.

Os algarvios acabariam por ceder no período de compensação, quando estavam já reduzidos a nove unidades, por expulsão de Lucas Possignolo (58') e Manafá (86'), permitindo que Gelson Dala (90+6') marcasse em lance individual, na sequência de uma disputa junto à lateral em que Galeno tocou para o angolano cedido pelo Sporting, que fez o resto com uma simulação e um remate colocado.

