Portugal entra a ganhar no Europeu de sub-17

A selecção portuguesa de Sub-17 entrou a ganhar no Campeonato da Europa da categoria, que se desenrola em Correggio, Itália. Portugal venceu a Inglaterra por 9-2 e iniciou da melhor forma a tentativa de revalidação do título.

Portugal chegou ao intervalo a vencer por 3-1 e disparou no marcador nos minutos finais, para um 9-2 para o qual contribuíram Lucas Santos, com quatro golos, Miguel Afonso, com dois, e Gonçalo Gomes, Rafael Oliveira e Rodrigo Martins, com um golo cada.

A orientada pelo seleccionador nacional Nuno Ferrão volta a entrar em pista na segunda-feira, a partir das 18h portuguesas, para defrontar a selecção da Alemanha.

