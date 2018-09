Marítimo dispara rumo ao topo com triunfo nas Aves

O Marítimo confirmou neste domingo, no terreno do Desp. Aves, o excelente arranque de temporada que está a protagonizar. Com um triunfo fora de portas (0-1), os madeirenses passam a somar nove pontos, menos um do que os líderes da prova.

O lance que resolveu o encontro aconteceu aos 45+1', já no período de descontos da primeira parte. Na sequência de um pontapé de canto, o central Zainadine surgiu ao segundo poste a cabecear com êxito para aquele que foi o quinto golo do Marítimo no campeonato.

Já o Desp. Aves somou a terceira derrota em quatro jornadas e continua a ocupar a última posição, apenas com um ponto.

