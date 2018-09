Lukaku devolve Mourinho às vitórias

Após duas derrotas consecutivas, o Manchester United voltou a vencer na Premier League: no terreno do Burnley, os “red devils” impuseram-se por 0-2, graças a um “bis” de Lukaku.

Têm sido dias conturbados no Manchester United, com contestação ao treinador mas também aos dirigentes: antes do início da partida deste domingo, um avião sobrevoou o estádio do Burnley com uma faixa dirigida ao vice-presidente executivo do clube, Ed Woodward, criticado por ser um “especialista em fracasso”.

PUB

Contudo, em campo, o Manchester United esteve longe de ser uma equipa falhada. José Mourinho fez três alterações no “onze” – as novidades foram Lindelöf, Fellaini e Alexis Sánchez – e, perante uma equipa com um ponto em três jornadas, os “red devils” dominaram desde o primeiro instante.

PUB

Lingard fez a bola passar milímetros ao lado do poste logo aos três minutos, depois Luke Shaw disparou para defesa de Joe Hart, e o guarda-redes internacional inglês voltou a mostrar serviço ao segurar o remate de Lingard, que ainda tocou num defesa antes de chegar-lhe às mãos.

Mas aos 27’ não havia nada que Hart pudesse fazer: Alexis Sánchez cruzou na esquerda e Lukaku correspondeu com um cabeceamento imparável. O belga voltaria a ameaçar aos 36’, obrigado o guarda-redes a mais uma bela defesa, mas fez o segundo mesmo antes do intervalo. De costas para a baliza, Lukaku deixou para Lingard, cujo remate embateu num defesa e ficou à disposição do belga, que só teve de encostar.

O Burnley pouco ameaçava e assim continuou a ser na segunda parte. José Mourinho podia gerir a partida, mas nada fazia prever que o jogo ainda voltasse a entrar em ebulição. O 0-3 esteve nos pés de Pogba, mas num penálti assinalado após Rashford ser derrubado por Aaron Lennon, o francês permitiu a defesa de Joe Hart.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Pouco depois, Rashford seria expulso após envolver-se com Bardsley. O jovem internacional inglês esteve dez minutos em campo. Mesmo com um jogador a menos, o Manchester United ainda ameaçaria o golo, mas aos 79’ Lukaku perdeu demasiado tempo e, depois de passar por Joe Hart, permitiu a recuperação e corte de Mee.

Também neste domingo, o Tottenham foi derrotado na visita ao Watford. Os golos só surgiram na segunda parte: os “spurs” adiantaram-se num autogolo de Doucouré, mas a equipa da casa respondeu por intermédio de Deeney e Cathcart.

No País de Gales, o Arsenal impôs-se ao Cardiff City por 2-3. Mustafi adiantou os “gunners”, adversários do Sporting na fase de grupos da Liga Europa, mas Camarasa respondeu para os galeses. Aubameyang voltou a colocar o Arsenal em vantagem, mas Ward restabeleceu a igualdade. Porém, não havia nada que o Cardiff pudesse fazer quando Lacazette fez o terceiro golo dos londrinos, aos 81’.

PUB