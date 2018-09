João Sousa faz história no ténis português e está nos oitavos do US Open

O português João Sousa tornou-se, aos 29 anos, no primeiro tenista nacional a chegar aos oitavos-de-final de um torneio do Grand Slam, em singulares. Aconteceu este sábado no US Open, que decorre em Nova Iorque.

João Sousa venceu Lucas Pouille, 17.º classificado no ranking ATP, com parciais de 7-6(5), 4-6, 7-6(4), 7-6(5), que duraram três horas e 39 minutos.

É um dos momentos mais brilhantes da carreira do português, que ocupa o lugar 68 do ranking mundial, mas poderá dar agora um salto para os cinquenta primeiros da lista.

Depois de ter atingido pela terceira vez a terceira ronda do US Open, João Sousa ultrapassa finalmente esta fase. No final do jogo, o português afirmou que estava “muito focado”. “Sabia que tinha de jogar bem e foi perfeito. Estou muito feliz”, disse.

João Sousa vai defrontar nos oitavos-de-final o vencedor do embate entre o sérvio Novak Djokovic, sexto da hierarquia mundial, e o francês Richard Gasquet, 26.º do mundo.

