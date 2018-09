É com bruxas, com o Anticristo e com assombrações que a série American Horror Story quer abolir as fronteiras entre as suas temporadas – a série é conhecida por mudar de enredo e personagens a cada temporada, ainda que os actores sejam por vezes os mesmos. Já antes vimos pequenas ligações entre os universos de cada enredo: referências, raros casos de personagens que surgem em duas temporadas, ligações entre familiares. Mas, agora, a acção da primeira e da terceira temporada funde-se: a partir de Murder House e Coven nasce a oitava temporada, Apocalipse, com estreia marcada nos EUA para 12 de Setembro.

Foto Jessica Lange Mike Blake/REUTERS

Será uma temporada de regressos: o ansiado retorno de Jessica Lange (protagonista nas primeiras quatro temporadas) num dos episódios junta-se ao de Taissa Farmiga, Kathy Bates e Lily Rabe. E terá a estreia do actor australiano Cody Fern, que encarnará Michael Langdon, o rebento demoníaco de uma humana (Vivien, interpretada por Connie Britton) e de um fantasma (Tate, interpretado por Evan Peters).

O Anticristo conviverá com as descendentes das bruxas que sobreviveram aos julgamentos de Salem e que protagonizaram a terceira temporada.

Foto Da esquerda para a direita: Taissa Farmiga, Kathy Bates e Lily Rabe Fotografias de Lucy Nicholson e Gus Ruelas, da Reuters

Evan Peters e Sarah Paulson são os únicos dois actores que já apareceram em todas as temporadas até agora e cada um deles será responsável pela realização de um episódio em Apocalipse. Paulson representará ainda três personagens diferentes na oitava temporada – já na quarta, Freak Show, a actriz representava as gémeas siamesas Bette e Dot, num corpo único com duas cabeças, o que fazia com que cada cena demorasse mais de 12 horas a filmar.

O enredo da nova produção passa-se num futuro próximo, e além das bruxas e do diabo, pouco se sabe ainda sobre o que motivará a intriga da temporada. “A história começa com o fim do mundo e depois o nosso mundo começa”, revelou a produtora executiva, Alexis Martin Woodall, sobre Apocalipse. E com uma nona temporada à espreita em 2019 e uma décima temporada anunciada, certo é que Apocalipse não será o fim dos universos de American Horror Story.

A série antológica, que já ganhou dois Globos de Ouro (um de Lady Gaga em 2016 e outro de Jessica Lange em 2013), estreou-se em 2011 e retrata o terror de uma perspectiva diferente dos lugares-comuns em produções do género – os clichés vão ficando de fora e vão sendo integrados novos medos, como a impossibilidade de pagar o empréstimo de uma casa, ainda por cima assombrada, ou até as eleições presidenciais norte-americanas.

