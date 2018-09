Seis meios aéreos e 153 operacionais combatem fogo em Braga

Um incêndio "com duas frentes activas" numa zona florestal da Póvoa de Lanhoso está a ser combatido por seis meios aéreos, 153 operacionais e 47 viaturas, segundo informação disponível no site da Autoridade Nacional de Proteção Civil (Prociv) às 11h38.

O fogo do distrito de Braga é o que mais meios mobiliza em todo o país e começou pelas 9h45, na freguesia Fonte Arcada e Oliveira, no concelho de Póvoa do Lanhoso, no Parque Aventura DiverLanhoso, de acordo com a informação disponível na página da Internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil (Prociv).

