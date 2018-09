A partir de 5 de Setembro será possível visitar, no ArrábidaShopping, em Vila Nova de Gaia, a exposição fotográfica que percorre os 40 anos de carreira do músico britânico David Bowie, falecido a 10 de Janeiro de 2016.

Iconic Bowie, exposição concebida em homenagem ao músico que é considerado pela curadora Cristina Carrillo De Albornoz Fisac “um dos génios da história da música do século XX”, retrata, “de forma pungente, a essência da vida e carreira musical” do artista também conhecido por “camaleão”, numa alusão às multiplas personagens que encenou em palco ou no cimema.

As fotografias de Terry O'Neill, Markus Klinko, Norman Parkinson, Justin de Villeneuve, Milton H. Greene e Gerald Fearnley, cujo acervo é gerido pela Iconic Images — também promotora deste evento —, documentam a vida de Bowie entre 1967, no preâmbulo da sua estreia com o primeiro álbum a solo, e 2016, data de Blackstar, o seu último disco. Entre as imagens escolhidas figuram, por exemplo, os retratos do jovem artista, captados por Gerald Fearnley, recentemente descobertos pelo filho e publicados em livro. Outras fotografias remetem para discos como Station to Station, Ziggy Stardust ou Diamond Dogs, com a exposição de imagens de Terry O'Neill, assim como o registo fotográfico de Markus Klinko, em Nova Iorque, em 2002, que foi incluído no 22.ª álbum de estúdio de Bowie, Heaten.

O músico David Fonseca é co-curador da exposição fotográfica e assume também a direcção artística do programa musical e cinematográfico que decorrerá em paralelo à mostra. Será apresentado, no dia da inauguração da exposição e em estreia nacional, o documentário David Bowie: The Last Five Years, de Francis Whately, integrado num ciclo de cinema dedicado a Bowie que irá decorrer nas salas UCI Arrábida. A exposição será de entrada livre e terminará a 4 de Novembro.