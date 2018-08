Uma viagem a Marte sem sair da Terra

Um silvo ecoa no ar, o comboio dá uma ligeira sacudidela e as crianças, sofrendo com o calor, agitam-se e desviam, finalmente, os olhares dos telemóveis. Laura Roela, uma das guias turísticas, ergue o microfone e dá as boas-vindas aos turistas no momento em que uma brisa refrescante se insinua pela carruagem. Centro as minhas atenções no cimo da escada que nasce na plataforma e vejo afastar-se, sob um céu sem uma nuvem, Saúl Narbona, o coordenador do parque mineiro e geógrafo que me recebera poucos minutos antes do anúncio da primeira partida do comboio (três vezes durante o mês de Agosto).

- O ano passado batemos o recorde do número de visitantes no parque mineiro, com um total de 90 mil, dos quais 80% espanhóis.

Laura Roela prolonga um sorriso que ameaça eternizar-se até ao final da viagem. Os adultos retiram os telemóveis do bolso e começam a fotografar, as crianças parecem confusas perante uma panorâmica que nos transporta para um planeta do qual apenas conhecemos o nome.

PUB

PUB

- O rio Tinto, devido às suas características e cor, é único no mundo, garante, somente em castelhano, a simpática Laura Roela.

Assim é, de facto, e por isso a agência espacial norte-americana NASA e o Centro Espanhol de Astrobiologia focaram a sua atenção no rio para estudar as prováveis semelhanças entre estas condições ambientais e aquelas que caracterizam Marte.

Foto

O comboio, com as suas carruagens restauradas e devolvido a um tempo de antanho, move-se sem pressa de percorrer os 12 quilómetros recuperados para uso turístico, como quem deseja perpetuar um lugar de que pouco mais resta do que a memória.

Não é por acaso que o rio Tinto tem este nome e esta cor que nos remete para vinho ou sangue. Durante muitos anos admitiu-se a hipótese de as características do rio, com a sua coloração avermelhada, resultarem da contaminação da exploração mineira. Um grupo de cientistas fez um trabalho de investigação e, embora admitindo que a actividade teve algum impacto, chegou à conclusão que a composição do rio Tinto é essencialmente natural. Nas suas águas, recortadas pela moldura da janela do pequeno comboio que continua na sua marcha pausada, aqui e acolá também preenchida por pinheiros e eucaliptos, não vive um único peixe mas tão-só microorganismos conhecidos como quimiolitotrofos, que não carecem de matéria orgânica para sobreviver.

É complexa, sem dúvida, a química deste rio que atrai todos os olhares dos turistas sentados nas três carruagens do comboio. Desde logo, as suas águas caracterizam-se por um pH extremamente ácido e com um impressionante conteúdo de metais pesados, na sua maior parte ferro, mas também quantidades significativas de cobre, de cádmio, entre outros.

Melhor do que entender as suas características é sentir o seu pulsar e o comboio, na sua pausa rotineira antes do regresso, convida-me a fitar essas águas que parecem extraídas de um lagar em Rioja ou em Ribera del Duero.

A chegada dos britânicos

PUB

Diferentes culturas, em períodos distintos, exploraram esta área em busca de metais e de minerais, mas ninguém, entre todos eles nos últimos 5000 anos, com a astúcia dos romanos, com a sua tecnologia avançada para a época, ou, muitos anos mais tarde, os ingleses, dotados de uma indústria moderna que concedeu os momentos de maior esplendor a uma vila que excede em pouco, nos dias de hoje, os cinco mil habitantes, em contraste com os mais de dez mil que a povoavam, em finais do século XIX.

Foto

Por vezes, ao longo da viagem de comboio, o rio esconde-se. Como as palavras de Laura Roela. Nessa altura contemplo o caderno de apontamentos, recordando as frases de Saúl Narbona.

- O nosso plano passa por melhorar a oferta existente com novos conteúdos, ampliando os produtos turísticos e potenciando a marca ‘Ríotinto, Marte na Terra’.

No regresso, cabeceando um sono, volto a pousar, aqui e além, um olhar no rio Tinto, nessas tonalidades que o transformam, que o fazem sentir desejado. Logo depois, para afastar a preguiça, atiro de novo os olhos para as páginas onde se identifica a marca de Saúl Narbona, desta vez expressa num sentimento muito pessoal.

- É um lugar especial, diferente de tudo o que podemos ver na Andaluzia, com um rio único no mundo, estudado pela comunidade científica internacional. Uma paisagem que combina o verde dos bosques de pinheiros com o vermelho da terra mineira, transformada pelo homem ao longo de mais de cinco mil anos.

Mal a tarde se anuncia, com os raios de sol fustigando a terra e convidando todos a permanecer à sombra, franqueio as portas do museu mineiro Ernest Lluch, abrigado, ao fim de 20 anos de obras de uma restauração sublime, entre as paredes do antigo hospital britânico e palco de um regresso ao passado que permite ao viandante identificar-se com a exploração das minas na Idade do Bronze, 3000 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. Segue-se o período tartesso, depois sinto-me transportado para a época romana, mais ainda quando percorro os 200 metros que reproduzem uma gruta desse império, chego à Idade Média em poucos minutos e, em menos ainda, abraço as histórias da exploração a cargo dos ingleses.

Corria o ano de 1873 quando um consórcio financeiro, com uma maioria de capital britânico, adquiriu as minas de Ríotinto, constituindo a Río Tinto Company Limited — e cuja presença, transformando tudo à sua volta, em termos urbanísticos, tecnológicos e sociais, se haveria de sentir até 1954, altura em que as minas voltaram para as mãos dos espanhóis.

Só agora me lembro de um cartaz, no regresso dessa viagem com tanta história, de comboio, anunciando que Ríotinto é o berço do futebol espanhol. A influência britânica expressava-se nas montanhas e nas terras de Ríotinto, fundia-se na cultura regional e alargava-se ao país, descobrindo o desporto inglês e, mais enraizado nos dias de hoje e já praticado entre os súbditos da coroa, o futebol — por alguma razão o Recreativo de Huelva é o clube mais antigo de Espanha e só não é da Península Ibérica porque já antes existia a Académica de Coimbra.

Foto

A Casa 21

Julgo que o termómetro marca uns 40 graus. Do parque de estacionamento mais próximo da Casa 21 do bairro da Bellavista, secção etnográfica do museu mineiro Ernest Lluch, não são mais de 70 metros, como indica a sinalização. Quando, em 1873, a direcção das minas fica a cargo de técnicos estrangeiros, na sua maioria britânicos, muitos destes ficaram alojados na antiga povoação de Ríotinto — e tantos entre eles contraíram matrimónio com senhoras espanholas. Uns anos mais tarde, em 1882, Charles Prebble, director-geral da Río Tinto Company Limited, decide levantar um bairro para acolher estes homens, numa suave colina, com uma panorâmica soberba sobre vales e planícies em redor.

Ninguém abre a boca de espanto se eu escrever, com base em documentos, que a primeira casa a ser construída estava destinada ao director-geral, seguindo-se uma fila de outras dez e dez mais em 1883, entre elas a Casa 21, onde agora me encontro para tentar perceber como viviam os ingleses por essa altura.

Nem sempre foi fácil a convivência com os espanhóis.

Em 1888, nos primeiros dias de Fevereiro, os mineiros iniciaram uma greve geral de inspiração anarquista, e uma manifestação, convocada e organizada pelas entidades camarárias de Zamalea la Real, exigindo a supressão das calcinações ao ar livre (proibidas uns dias mais tarde por decreto) e uma melhoria das condições de trabalho (os empregados trabalhavam de sol a sol, durante 12 horas, entre outras exigências difíceis de compreender na actual conjuntura), agitou por momentos a pacatez da aldeia de Ríotinto, muito por culpa de uma banda de música que acompanhava o protesto, assim como do ruído produzido por mulheres e crianças, familiares dos trabalhadores e elementos pacíficos num desfecho de todo inesperado — e turbulento.

O pior estava para vir.

Admite-se que os mineiros, incluindo crianças com não mais de dez anos, retiravam pirita das entranhas da terra para calcinarem em enormes pirâmides, extraindo o cobre num processo produtivo que nem todas as minas do Chile, em conjunto, eram capazes de igualar. Com este processo, desencadeavam nuvens de gases sulfurosos que não deixavam os habitantes respirar, que envenenavam o gado e reduziam a nada as colheitas tão aguardadas por uma população com grande vocação agrícola.

As negociações foram abortando e, de repente, as palavras foram substituídas pelo ruído produzido pelas balas desferidas pelo regimento de Pavia, provocando, como rezam as crónicas, meia centena de mortos, entre eles uma mulher com o seu filho nos braços.

Não há registos oficiais mas acredita-se, a julgar na tradição oral, que terão morrido duas centenas de pessoas neste massacre ocorrido na principal praça de Ríotinto nas noites de 4 e 5 de Fevereiro de 1888.

O comboio deixa-me ver, de quando em vez, até emitir um silvo que é sinónimo de descanso, as tonalidades do Ríotinto. Um outro comboio, conhecido como comboio da morte, terá transportado mais de 150 corpos em vagões descobertos puxados por uma locomotiva que as testemunhas desse tempo conheciam como La Maldita.

Se passar por Ríotinto, este episódio macabro da história das minas ser-lhe-á contado, por este ou por aquele, como o “ano dos tiros”. Mas pouco ou nada mudou para os mineiros nesse tempo.

Deixo a Casa 21 para trás mas não o calor que fustiga tudo à sua volta. Por momentos sinto inveja de quem goza dos prazeres de uma enorme piscina, com as suas águas cristalinas, situada mesmo em frente a esta réplica da vida britânica em Ríotinto num tempo tão remoto. De volta à A-461, a caminho de Huelva, desvio quando me surge a indicação de Berrocal, um povo com as suas casinhas brancas, com as suas ruas solitárias a esta hora, tão estreitas, antecedido de uma ponte, anunciando uma subida íngreme ao longo do asfalto que me mostra o Ríotinto uma vez mais. Até Niebla são menos de três dezenas de quilómetros, o castelo recorta-de contra o céu de um azul pálido e, mais para trás, ainda, estaciono o carro mesmo ao lado da ponte romana que cruza as margens do Tinto. Que permanece mágico.

Aumentar

Quando ir Nos meses de Verão, especialmente em Julho e Agosto, as temperaturas em Ríotinto aproximam-se perigosamente dos 40 graus — é também a época do ano em que se regista maior afluência de turistas. A melhor altura para visitar a zona é entre Setembro e Junho, se bem que no Inverno há uma acentuada diminuição no número de actividades — e há que contar por vezes com dias de frio em Janeiro e Fevereiro.

Como ir O aeroporto mais próximo das minas de Ríotinto é o de Sevilha. Desde o Porto, deve consultar o site da Ryanair, se bem que o serviço é errático (três vezes por semana em Outubro, por exemplo, contra o que sucede no Verão). A partir de Lisboa, a TAP oferece voos directos (operados pela White Airways) para aquela cidade da Andaluzia, onde é possível recorrer a uma viatura de aluguer. Saindo do aeroporto de San Pablo, terá de percorrer uma curta distância na A-4 (que liga também a Córdova, em sentido contrário) até chegar à A-49, que liga a Huelva e Portugal. De carro, a melhor opção passa por cruzar a fronteira em Ayamonte e seguir ao longo da A-49 (isenta de portagem) até encontrar o desvio (já depois da saída para Huelva) com a indicação San Juan del Puerto/Trigueros – e Badajoz – através da N-435. Uns quilómetros após passar a localidade de Zalamea la Real, vire à direita, para a A-461, que o levará, em escassos minutos, a Ríotinto (onde está situado o museu) e, um pouco mais à frente, agora ao longo da A-476, ao parque mineiro e à Peña de Hierro.

Onde comer La Fábrica

Calle Jose Nogales, 11

Minas de Río Tinto

Tel.: 00 34 959 59 20 54

Encerra às segundas. Mal o visitante assoma às minas de Río Tinto, numa esplanada, na rua, num museu, este é o restaurante que todos recomendam. Prove umas gambas brancas de Huelva ou um polvo na brasa e, entre as carnes, uma presa ibérica — espere pagar entre 30 a 50 euros, dependendo da bebida escolhida (o vinho faz disparar o preço e conte também com uma taxa de serviço de 1,50 euros por pessoa). Restaurante Acánthum

Calle San Salvador, 17

Huelva

Tel.: 00 34 959 24 51 35

E-mail

Site Aberto de terça a domingo para almoços (entre as 13h30 e as 15h30 horas) e de quinta a sábado para jantares (das 21h às 23h30). Inaugurado em 2011, o Acánthum é o restaurante do conceituado chef Xanty Elías, o primeiro a levar para a cidade de Huelva uma estrela Michelin — uma viagem gastronómica (com preços inacessíveis para muitos) e inovadora com produtos da região.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Onde dormir Hostal Atalaya

Av. de la Esquila, 13

Minas de Río Tinto

Tel.: 00 34 959 592 854

E-mail

Site Um espaço humilde (também com restaurante) mas limpo e confortável com 23 quartos e um preço de 40 euros de segunda a sexta — 48 durante o fim-de-semana (em qualquer uma das tarifas o pequeno-almoço não está incluído). Hotel Senator

Calle Pablo Rada, 10

Huelva

Tel.: 00 34 959 28 55 00

E-mail

Site Situado no coração de Huelva, a escassos 10 minutos a pé da catedral, o Senator (antigo hotel Monte Coquero), com três estrelas, oferece tarifas a rondar os 70 euros por um duplo, podendo beneficiar de um desconto considerável se reservar com alguma antecedência.

A visitar Em Ríotinto, as visitas aos diferentes pontos de interesse podem ser feitas de forma separada ou incluídas num pacote turístico (19 euros por adulto). O museu está aberto ao público diariamente das 10h30 às 15h e das 16h às 19h (até às 20h nos meses de Verão, entre 16 de Julho e 20 de Setembro). Quanto ao comboio, oferece viagens às 13h30 e às 17h30 horas também até dia 20 de Setembro e, daí em diante, até meados de Julho, apenas às 13h30 (ocasionalmente às 13h e durante um período do Inverno, de 1 de Janeiro e a 15 de Fevereiro, apenas aos fins-de-semana). A escassos quilómetros de Huelva, onde as águas doces do rio Odiel abraçam as salgadas do Oceano Atlântico, não perca a oportunidade de apreciar durante umas horas o cenário natural das Marismas del Odiel. Trata-se de uma zona pantanosa declarada reserva da biosfera, com diferentes trilhos que permitem ao visitante ver as zonas húmidas, bosques de eucaliptos ou as salinas artesanais, bem como uma multitude de aves que habitam nestas paragens, entre elas as cegonhas, os flamingos, garças e a maior colónia da Europa de colhereiros, com os seus bicos em forma de espátula.

Informações Os portugueses apenas necessitam de um documento de identificação (passaporte, bilhete de identidade ou cartão de cidadão) para visitar o país.

A moeda é o euro.

A língua oficial é o espanhol.

PUB