O primeiro dia de Setembro é o início do ano lectivo em muitos países da antiga União Soviética. Alguns continuam a chamar a este dia o Dia do Conhecimento, como acontecia no antigo regime. Na Ucrânia, na Bielorrússia e na Rússia, as cerimónia são marcadas com balões ou flores, a indumentária é criteriosamente escolhida. Há coreografias e alguns bocejos.