Homens, mulheres, crianças. Todos tentam fugir da crise económica na Venezuela para os países vizinhos, sujeitos aos riscos de dormir ao relento: as agências de ajuda internacional avisam que estas pessoas estão expostas a um risco elevado de exploração sexual e de tráfico humano. Enquanto isso, quem foge vai dormindo na relva, em oficinas, em tendas. Nacho Doce, fotojornalista da Reuters, documentou o dia-a-dia de alguns venezuelanos que procuraram abrigo em Boa Vista, no estado brasileiro de Roraima, perto da fronteira com a Venezuela.