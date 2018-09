Santa Clara estreia-se a ganhar no campeonato

O Santa Clara recebeu e venceu neste sábado o Boavista, por 4-2, em jogo da 4.ª jornada da I Liga de futebol, no que foi o primeiro triunfo da equipa insular na prova.

Golos de Thiago Santana, aos 19 minutos, Fernando Andrade, aos 50', e Rashid, aos 60' e 90+8', permitiram à equipa açoriana vencer os "axadrezados", que ainda responderam por Falcone, aos 45+2', e Talocha, aos 65'.

Com este triunfo, o Santa Clara sobe à oitava posição da tabela, com cinco pontos, enquanto o Boavista é 13.º, com quatro.

