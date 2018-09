Rui Vitória satisfeito com "plantel equilibrado"

Foi um Rui Vitória descansado, com o encerramento do mercado de transferências e com as soluções que tem ao dispor, o que fez neste sábado a antevisão do embate com o Nacional, na Madeira, na 4.ª jornada do campeonato. Confirmando as ausências de Jonas e de Castillo, o treinador do Benfica garantiu uma equipa “determinada” no Funchal.

“Os meus dias 31 de Agosto ou 31 de Janeiro são sempre tranquilos, porque o nosso clube tem as coisas resolvidas. Não tivemos necessidade de estar a resolver à última da hora. Ficamos satisfeitos em manter a estabilidade na equipa. Temos um plantel equilibrado”, atalhou, a respeito do desenho final do Benfica pelo menos até à abertura do mercado de Inverno.

São várias as alternativas que o treinador tem ao dispor para os diferentes sectores, mas continua a ver o leque temporariamente reduzido no ataque. “Jonas não está ainda disponível, não sabemos quando vai estar. O Castillo também ainda não está disponível”, confirmou, revelando que a opção por Ferreyra ou Seferovic depende das micro-estruturas que se vão criando e da estratégia para cada partida.

Ao Nacional, que regressou nesta época, pela mão de Costinha, ao primeiro escalão, o técnico das “águias” deixou elogios. “É uma equipa organizada, bem trabalhada, que sai muito bem no contra-ataque, mas para a qual estamos precavidos. Vamos ser uma equipa muito determinada”.

