A Ferrari conseguiu, neste sábado, arrebatar a pole position no Grande Prémio de Itália, graças à performance do finlandês Kimi Raikkonen, o mais rápido da qualificação. A corrida está agendada para domingo, às 14h10.

Raikkonen fez a melhor volta em 1m19,119s, distanciando-se apenas 0,161s do companheiro de equipa Sebastian Vettel, o segundo mais veloz do dia. Na terceira posição da grelha estará Lewis Hamilton (Mercedes), que ficou a 0,175s do finlandês.

O piloto da Ferrari, que conquistou a sua 18.ª pole, a segunda em dez anos, superou o melhor registo em Monza, que estava na posse do colombiano Juan Pablo Montoya desde 2004, quando cumpriu uma volta em 1m19,525s.

