Cristiano ainda “em branco”, mas Juventus continua a ganhar

A vida corre bem à Juventus, que conta por vitórias os jogos disputados na Liga italiana, mas falta um pormenor para que tudo seja perfeito: Cristiano Ronaldo ainda não se estreou a marcar pela “vecchia signora”. Neste sábado, no terreno do Parma, a equipa orientada por Massimiliano Allegri impôs-se por 1-2 com golos de Mandzukic e Matuidi.

Bruno Alves foi titular e capitão do Parma, emblema que regressa à Serie A após quatro anos de ausência. Mas logo ao segundo minuto de jogo a Juventus já celebrava: um erro clamoroso de Iacoponi deixou Mandzukic à vontade e, após cruzamento de Cuadrado, o croata só teve de encostar para inaugurar o marcador.

Mas o Parma não se deixou abater e foi criando perigo junto da baliza da Juventus. Gervinho passou por quem lhe apareceu pela frente, entrou na área e tocou para Di Gaudio, mas surgiu o corte da defesa. E depois foi Stulac, num livre directo, a acertar na trave da baliza defendida por Szczesny.

Cristiano Ronaldo estaria perto do golo aos 26’, com um cabeceamento potente na sequência de canto, mas a bola passou ligeiramente ao lado. Pelo contrário, o Parma não desperdiçou: após cruzamento no lado esquerdo, Gervinho fez o desvio para o 1-1. E os anfitriões até podiam ter ido para o intervalo em vantagem se Rigoni, após mais uma jogada do marfinense, tivesse tido melhor pontaria – o remate saiu à figura de Szczesny e o perigo passou.

Obrigada a procurar o golo da vitória, a Juventus subiu consideravelmente de rendimento na segunda parte. Cristiano Ronaldo teve o golo nos pés logo aos 47’, mas a bola subiu demasiado. Aos 54’, o português rematou ao lado da baliza do Parma.

O golo sairia dos pés de Matuidi, na sequência de uma jogada pelo lado esquerdo. Manduzukic tocou de calcanhar para o francês, que de ângulo difícil recolocou a Juventus em vantagem. E, apesar de o Parma ter disputado o jogo até ao último instante, seriam os “bianconeri” a estar mais perto do golo: Douglas Costa, com um autêntico tiro, fez a bola tocar no poste antes de sair.

A Juventus soma nove pontos em três jornadas da Liga italiana e está provisoriamente isolada na liderança da classificação. Nápoles e SPAL são os únicos emblemas que ainda podem acompanhá-la.

