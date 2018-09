City bate Newcastle e mantém perseguição

O Manchester City mantém a perseguição a Liverpool e Chelsea após vencer neste sábado o Newcastle (2-1).

A equipa de Pep Guardiola adiantou-se no marcador logo aos oito minutos, com um golo de Raheem Sterling, mas os visitantes responderam ainda na primeira parte, por intermédio de DeAndre Yedlin.

Os “citizens” assumiram o controlo da partida e intensificaram a pressão sobre o adversário. O golo da vitória seria marcado no início da segunda parte, por Kyle Walker: com um grande remate de fora da área, fez o 2-1 final.

O português Bernardo Silva, que começou a partida no banco de suplentes, seria opção para Pep Guardiola no decorrer do segundo tempo.

