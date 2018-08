MP acusa presidente, directora e IPSS de Chaves de burla contra a Segurança Social

O Ministério Público (MP) acusou o presidente, directora técnica e uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) de Chaves da prática do crime de burla tributária agravado no valor de 86,6 mil euros contra a Segurança Social.

No site da Procuradoria-Geral Distrital do Porto, o Ministério Público de Chaves informou nesta sexta-feira que deduziu acusação contra três arguidos, dos quais duas pessoas singulares e uma pessoa colectiva (centro social), imputando a cada um deles a prática de um crime de burla tributária agravado contra a Segurança Social.

Segundo o MP, à data dos factos, os arguidos singulares desempenhavam funções como presidente da direcção e directora técnica da IPSS que desenvolve a sua acção no concelho de Chaves.

O MP considerou indiciado que o presidente da direcção e a directora técnica da IPSS, "agindo concertadamente, colocaram nas listas mensais enviadas à Segurança Social dezassete utentes a que nunca tinham sido prestados os apoios sociais de centro de dia e de apoio domiciliário, com vista ao recebimento das quantias relativas à comparticipação da Segurança Social, como se tais utentes tivessem beneficiado dos tais apoios".

De acordo com o MP, entre Setembro de 2010 e Fevereiro de 2015, os arguidos singulares "conseguiram que a arguida IPSS recebesse indevidamente da Segurança Social a quantia 86,6 mil euros".

A IPSS em causa dá respostas sociais de serviço de apoio ao domiciliário, centro de dia e lar de idosos.

A acusação do MP foi deduzida a 29 de Maio e foi publicada nesta sexta-feira na página da Internet da Procuradoria-Geral Distrital do Porto.

