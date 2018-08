Jovens advogados homenageiam Jorge Sampaio

O ex-Presidente da República Jorge Sampaio vai ser homenageado no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa, no próximo dia 21 de Setembro, numa gala promovida pela Associação Nacional de Jovens Advogados Portugueses.

Numa altura em que os profissionais com menos de 40 anos constituem parte significativa da classe e se discute a sua proletarização, o evento reunirá mais de 300 advogados, tendo várias figuras da justiça portuguesa confirmado também a sua presença nele, como a ministra da Justiça, Francisca van Dunem, e o bastonário Guilherme Figueiredo. O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa e a procuradora-geral da República, Joana Marques Vidal, também foram convidados.

Na gala, que é a primeira promovida pela associação, serão ainda homenageados o Rock’n’Law, que é um festival de bandas de rock compostas por advogados, destinado a angariar fundos para projectos de solidariedade, e a Associação de Apoio à Vítima, instituição para a qual reverterão os lucros do evento.

A animação da gala, que inclui jantar e conta com o patrocínio do Presidente da República e o apoio da Câmara de Lisboa, estará de resto a cargo de uma dessas bandas, a One Night Band, do escritório Cuatrecasas, e ainda do cantor Ricardo Reis Pinto. “Queremos que seja a grande festa da rentrée da comunidade jurídica”, diz o presidente da associação dos jovens advogados, José Costa Pinto.

O ex-secretário-geral do PS Jorge Sampaio faz 79 anos a 18 de Setembro, tendo ocupado o cargo de Presidente da República entre 1996 e 2006. Advogado de profissão, envolveu-se muitas vezes na defesa de presos políticos no início da carreira, entre os quais vários comunistas.

