Vagas de cursos superiores profissionais sobem para 15 mil

As instituições de ensino superior estão a disponibilizar mais de 15 mil vagas para o próximo ano lectivo em os cursos técnicos superiores profissionais (Tesp, na sigla usada pelas instituições), formações de dois anos ministradas exclusivamente no ensino politécnico. É o número mais elevado de sempre e responde a um crescimento da procura que tem sido contínuo desde a criação desta oferta, há cinco anos.

Em 2018/19 estão garantidas 15.120 vagas em Tesp, das quais 64% são de instituições públicas. O número avançado ao PÚBLICO pelo Ministério da Ciência e Ensino Superior não inclui ainda as vagas da Universidade do Algarve, dos Politécnicos de Beja e Cávado e Ave e da Escola Superior de Hotelaria do Estoril, que ainda não comunicaram os lugares disponíveis à Direcção-Geral do Ensino Superior (DGES).

O número final será, por isso, superior os 15.000 agora divulgados. Por exemplo, o Politécnico do Cávado e Ave era um dos quatro que, no ano passado, teve mais alunos inscritos (843). Entre as instituições que já comunicaram as suas vagas à DGES, destacam-se os politécnicos de Bragança, com 1348 lugares para novos alunos, Leiria (1148) e Tomar (761).

Este aumento de cerca de 1500 vagas nos Tesp em relação ao ano lectivo anterior responde ao crescimento da procura destes cursos que, desde a sua criação, em 2014, tem sido contínuo. Depois de um arranque frouxo — em 2014/15 apenas 395 alunos ingressaram nestas formações —, o ritmo de entrada nos dois anos seguintes foi evidente. Em 2015/16 já estavam inscritos 6430 alunos (um salto superior a 1500%) e em 2016/17 o número praticamente duplicou (para 11.048)

No ano lectivo de 2017/2018 estavam inscritos 12.771 estudantes em Tesp, o que representou um aumento de 16% em relação ao ano anterior. Este ano, a tendência de crescimento mantém-se ao mesmo nível. Nas quatro instituições onde o processo de candidaturas já terminou, entre as quais estão duas daquelas que no ano passado registaram maior procura, os Politécnicos de Leiria e Setúbal, o crescimento do número de estudantes está na ordem dos 15%, de acordo com dados avançados pelo Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP).

O politécnico de Leiria anunciou esta quinta-feira que colocou 1.031 estudantes (dos 1.228 candidatos à primeira fase do concurso local de acesso aos Tesp) para o próximo ano lectivo, o que representa um aumento de 12%. No politécnico de Setúbal o aumento é de 18% face ao ano anterior.

Nas restantes instituições de ensino superior, a primeira fase de candidaturas aos Tesp termina esta sexta-feira. Durante o mês de Setembro, as instituições vão ainda promover uma segunda fase de acesso a estes cursos para ocupar as vagas que ainda sobrem nessa ocasião.

Componente prática valorizada

O sucesso na procura dos Tesp deve-se “à sua componente fortemente prática”, valoriza o presidente do Politécnico de Bragança, Orlando Rodrigues. Estes cursos têm que incluir, obrigatoriamente, um estágio de seis meses nas empresas, o que “é muito valorizado pelos alunos”.

E também pelos empregadores, na avaliação do presidente do CCISP, Pedro Dominguinhos. “As empresas valorizam cada vez mais a mais-valia que estas formações podem ser”, defende, notando um aumento do número de parcerias entre empresas e instituições de ensino superior para garantir estágios aos alunos e também um crescimento de cursos feitos em resposta a necessidades identificadas directamente junto das indústrias.

“Se temos sucesso nos Tesp, é porque apostamos numa estratégia de parceria com as empresas da região”, confirma o presidente do politécnico de Leiria, Rui Pedrosa.

Os presidentes dos politécnicos valorizam ainda os bons resultados que os alunos destes cursos têm tido quer em termos de sucesso académico – “as metodologias de ensino mais activas, com maior envolvimento dos estudantes, dos professores e das próprias empresas, têm levado os alunos a ter bons resultados”, afiança o presidente do CCISP – quer de empregabilidade.

Não existem ainda dados nacionais sobre o acesso dos diplomados dos Tesp ao mercado de trabalho – os primeiros a completarem a formação chegaram às empresas entre o final do ano passado e o início deste. Contudo, os responsáveis das instituições de ensino superior garantem ser “residual” o número de pessoas que ficam paradas depois de concluir a formação. Por exemplo, no Politécnico de Leiria, metade dos estudantes fica a trabalhar na empresa onde fizeram o estágio – que dura obrigatoriamente seis meses. A outra metade prossegue estudos para uma licenciatura.

As regras permitem também a criação de cursos Tesp fora das instalações em que habitualmente funcionam as instituições de ensino superior. Os politécnicos têm, por isso, apostado cada vez mais numa oferta descentralizada. O Politécnico de Setúbal, por exemplo, tem Tesp em Sines e Porto de Mós; o de Leiria em Torres Vedras, além de Peniche e Caldas da Rainha – onde também funcionam licenciaturas da instituição – e o de Bragança em Macedo de Cavaleiros, Chaves e Carrazeda de Ansiães.

“Somos uma instituição voltada para atender as necessidades da região e decidimos ter essa oferta local para responder às necessidades de formação das pessoas dessas localidades”, justifica o presidente do Politécnico de Bragança, Orlando Rodrigues.

Perguntas e respostas O que são os Cursos Técnicos Superiores Profissionais? São cursos superiores com a duração de dois anos. Além de serem mais curtos (as licenciaturas duram três anos, depois do processo de Bolonha), têm a particularidade de terem uma grande componente prática, sendo obrigatório um estágio de seis meses. São ministrados em exclusivo em institutos politécnicos, públicos ou privados, ou em universidades que tenham escolas politécnicas. Que tipo de diploma garantem? Os Cursos Técnicos Superiores Profissionais (Tesp) vieram substituir os cursos de especialização tecnológica (CET) que já eram ministrados nos politécnicos. Tanto os Tesp como os CET estão previstos no quadro europeu de qualificações que saiu do processo de Bolonha. No entanto, enquanto os CET estão classificados com o nível 4, os Tesp têm o nível 5. São reconhecidos como formações de ensino superior, ainda que não confiram um grau académico – apenas garantem um diploma de formação. Estão um “degrau” abaixo das licenciaturas, à semelhança dos bacharelatos antes da reforma europeia. Quem pode candidatar-se? Qualquer pessoa que tenha completado o ensino secundário, incluindo os cursos científicos-humanísticos. A maioria dos estudantes dos Tesp vem, porém, do ensino profissional. Os Tesp têm também vagas destinadas a estudantes com mais de 23 anos, à semelhança das licenciaturas. A entrada é feita através de um concurso local, feito directamente junto das instituições de ensino superior. A nova Lei de Graus e Diplomas prevê também que passem a existir Tesp para população adulta que já trabalha. As formações passariam a ter apenas um ano de duração, uma vez que o percurso profissional seria valorizado. Essa mudança ainda não estará em vigor no novo ano lectivo.

