Rio desvaloriza concorrência de Santana: eleições ganham-se "ao centro"

O presidente do PSD desvalorizou nesta sexta-feira a criação de um novo partido político por parte de Pedro Santana Lopes, considerando que se trata "talvez do concretizar de um sonho" por parte do antigo presidente do partido e ex-primeiro-ministro.

"O doutor Santana Lopes alimentava um pouco esta ideia há muitos anos. Eu próprio na campanha eleitoral falei nisso, porque isto já vem de trás. Tinha a ideia na cabeça e resolveu concretizar", disse aos jornalistas Rui Rio à margem da visita ao concelho de Monchique, no distrito de Faro.

Pedro Santana Lopes desvinculou-se do PSD e anunciou a criação de um novo partido político, Aliança, estando neste momento na fase de recolha de assinaturas.

Rui Rio deslocou-se ao concelho algarvio afectado por um incêndio no início deste mês, onde se reuniu com o presidente da câmara, com agricultores e produtores florestais, e visitou algumas das áreas ardidas.

Na opinião de Rui Rio, a criação do novo partido por parte do ex-líder social-democrata pode até não ser tão negativo para o PSD: "Se o PSD quiser ganhar eleições, não é na direita, ali a combater a Aliança ou o CDS-PP para ir buscar 1 ou 2%."

"Onde ganha é ao centro, onde exactamente está a abstenção. É num universo de 20, 30, 40% de eleitores que não vota, eleitores de centro moderado. É nesse espaço que é da social-democracia onde está, a juntar o útil ao agradável, o potencial de ganho e de vitória do PSD", sublinhou.

Por isso, acrescentou, o PSD "só tem de convencer essas pessoas de que aqui está qualquer coisa de diferente em que vale a pena apostar e votar".

Rio disse ainda que não está desiludido com a saída e a criação de um novo partido por parte de Santana: "Nem vejo como uma coisa táctica, mas sim a concretização de uma ideia e um sonho do doutor Santana Lopes, com o qual não vou ficar zangado".

