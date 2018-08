Quando o telefone toca é... Rui Rio a convidar para uma futebolada

Alguns autarcas do PSD foram surpreendidos esta semana com um telefonema do líder do partido. Não só porque Rui Rio não tem esse hábito, mas também pelo teor da conversa. Afinal, tratava-se de um convite para jogar futebol no minitorneio que está a ser organizado para a manhã da festa do Pontal, no sábado, a rentrée do PSD.

Outras figuras do PSD – como o ex-ministro Miguel Poiares Maduro e o comissário europeu Carlos Moedas – foram convidadas e aceitaram participar nestes jogos de futebol.

Estão a ser organizadas quatro equipas: a da distrital de Faro, a dos elementos do Conselho Estratégico Nacional, a dos autarcas e a da comissão política nacional. É nesta última equipa que Rui Rio deverá jogar.

Outros sociais-democratas, como o eurodeputado Paulo Rangel, já confirmaram a presença no Pontal assim como os líderes de distritais de Aveiro, Coimbra, Viseu, Guarda, Leiria, Lisboa e do Porto.

Depois das actividades desportivas, a festa do Pontal terá um almoço num parque de merendas em Fonte Filipe, Querença.

O discurso de Rui Rio só deverá ter lugar a meio da tarde. Resta saber, como no futebol, em que posição jogará o líder do PSD – se à defesa ou ao ataque.

