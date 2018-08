"O PSD não fala com as casas a arder", diz Rui Rio

Não foi por causa das férias que o PSD não comentou logo o incêndio de Monchique. Rui Rio explicou, esta sexta-feira, no final de uma visita às zonas ardidas que o partido não fala "em cima do acontecimento".

"O PSD não fala com as casas a arder. Nesse momento, não faz oposição, só ajuda se não puder", disse o líder social-democrata, repetindo que os portugueses podem ter a certeza de que há duas circunstâncias em que o PSD não fará comentários: "Não fala com a mata a arder, nem quando ainda não conhece as coisas como são".

E isso, explicou Rui Rio, não tem nada a ver com as suas férias, porque acontecerá sempre da mesma forma. Acresce que o assunto, defendeu, não podia ser reparado em 20 dias. "Se pudesse ser reparado em 20 dias e eu chegasse ao 21º, aí sim, estaria atrasado", disse.

Sobre o caso do dia - o processo civil instaurado a Marco Baptista por causa de gastos excessivos na sua campanha à Câmara da Covilhã -, Rio explicou o argumento que subjaz a toda a sua estratégia para estes casos: "Se alguém se quer propor a governar o país, tem de saber também governar a sua casa".

