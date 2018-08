Ex-líder do PSD Lisboa pede partido diligente a combater o PS

Miguel Pinto Luz, o vice-presidente da Câmara de Cascais que chegou a ser dado como potencial candidato às eleições internas do PSD, criticou esta sexta-feira a decisão de Rui Rio de colocar em tribunal os candidatos dos partidos às eleições autárquicas que apresentaram despesas não autorizadas pela direcção, noticiada pelo jornal i.

"A gargalhada que António Costa deve ter dado ao ler esta capa", escreveu Pinto Luz na sua página da rede social Facebook. E a seguir pediu um PSD tão rápido a fazer oposição ao PS, como a reagir a estes casos internos. "Tenho de o dizer: o que precisávamos era de um PSD tão diligente a combater António Costa e a 'geringonça', como a perseguir os seus próprios Presidentes de Câmara e dirigentes", acrescentou.

No dia em que Rui Rio regressa ao trabalho político depois de um mês de férias, o autarca de Cascais conclui: "Se isto é a rentrée de combate político ao Partido Socialista depois de tudo o que aconteceu no país nas últimas semanas, melhor era continuarmos todos de férias".

À TSF, a ex-ministra da Justiça Paula Teixeira da Cruz (PSD) também se queixou do silêncio prolongado de Rio, dizendo que "o tempo perdido está perdido, não se pode recuperar nunca".

Voltando ao autarca de Cascais, o post termina com Miguel Pinto Luz a insistir numa ideia: "Já o disse e repito, aproximam-se momentos eleitorais muito importantes e é fundamental o PSD estar unido, mas o principal responsável pela mobilização e união do partido deve ser o seu Presidente".

Em Fevereiro, duas semanas depois das eleições internas e duas antes do Congresso, Miguel Pinto Luz escreveu uma longa carta a Rui Rio com sete perguntas e com as linhas vermelhas que o recém-eleito líder não podia ultrapassar: na descentralização, no orçamento, em questões europeias. Na altura, Marques Mendes falou dela, na SIC, para a definir como um "contributo para o enriquecimento do debate político no próximo congresso".

