António Costa diz que apoio dos portugueses à UE está ao mais alto nível

O primeiro-ministro, António Costa, disse na quinta-feira, em Itália, que o apoio dos portugueses em relação à União Europeia (UE) está ao nível mais elevado de todo o bloco europeu.

"Durante os anos muito duros da crise em Portugal e durante o programa da 'troika', o apoio dos portugueses no que respeita à União Europeia baixou fortemente. E, agora, está de novo ao nível mais elevado de toda a UE", afirmou o primeiro-ministro.

PUB

António Costa explicou que isto acontece "porque as pessoas perceberam que era possível estar na Europa com crescimento, com criação de emprego, com convergência com a União Europeia e que a Europa não era igual a austeridade".

PUB

O primeiro-ministro português fez estas declarações, transmitidas pela RTP, durante uma mesa redonda sobre o futuro da Europa - na qual estava também presente Paolo Gentiloni, antigo chefe de Governo de Itália -, inserida na festa de l'Unità, um evento de mobilização organizado anualmente pelo Partido Democrático de Itália.

O primeiro-ministro português falou ainda sobre a necessidade de união entre os europeus, fazendo uma analogia com o futebol.

"Neste momento, há aqui em Itália o melhor jogador do mundo, que veio jogar na Juventus. Mas, posso garantir-vos que nem mesmo o [Cristiano] Ronaldo pode fazer sozinho a equipa, ele precisa de toda a equipa. É disso que os europeus precisam", declarou Costa.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

"Precisamos de toda a equipa europeia para reforçar a nossa capacidade no mundo", acrescentou.

António Costa esteve na cidade de Ravenna, em Itália, a convite do Partido Democrático e do seu secretário-geral, Maurizio Martina.

A festa de l'Unitá 2018 conta com vários outros convidados internacionais, entre os quais Frans Timmermans, o vice-presidente da Comissão Europeia.

PUB