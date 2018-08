São vários os títulos a afixar ao nome Seth Godin. Há quem o descreva como autor de mais de uma dezena de best sellers (como Tribos e As Mentiras do Marketing) e quem o considere o guru de marketing que pôs outros marketeers a pensar com uma mentalidade de século XXI. Também fundou empresas como a Squidoo, deu dezenas de palestras, criou um curso online de liderança e gestão (altMBA) e há anos que escreve todos os dias no blogue. Em Fevereiro, lançou Akimbo, um podcast sobre a cultura e "como a podemos mudar".

Entre as várias plataformas, Seth aborda uma miríade de temas, mas o conteúdo talvez possa ser descrito, em termos vagos, como "food for thought". Na série de episódios que tem vindo a lançar em áudio, por exemplo, confronta-nos com a ideia de que se calhar nem sempre é melhor mostrar sinais de acção ao primeiro segundo, oferecendo um conselho logo no título: "Não faças só qualquer coisa. Fica aí parado".

Como explica no site, "akimbo" é uma palavra antiga que define uma curva num rio ou a curvatura de um arco. "Tornou-se um símbolo de força, de uma postura de possibilidade, que representa a possibilidade e a ideia de que, quando nos erguemos, mantendo os olhos no horizonte, podemos marcar a diferença".

Apoiando-se em provas científicas, teorias clássicas e episódios reais e lançando questões directas, Seth ajuda-nos a desafiar ideias simples que tomamos como evidentes no dia-a-dia. E, como bom contador de histórias que é, capta a nossa atenção nos primeiros segundos.

Vale a pena espreitar ainda o manifesto sobre a educação que Godin publicou em 2012, Stop Stealing Dreams. Nele argumenta que que o sistema de ensino formata estudantes de acordo com as necessidades do século passado, incentivando-os a obedecer, em vez de desafiar. Está disponível em PDF e também em áudio.

