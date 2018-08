Os zombies da Internet

Basta andarmos na rua para nos apercebermos que as pessoas que se cruzam connosco, sobretudo jovens, circulam completamente alheados do que os rodeiam, olhos fixos nos ecrãs dos dispositivos electrónicos, passo distraído, semblante ausente, desinteressados de tudo o resto. Nos cafés, restaurantes, supermercados, cabeleireiros, avenidas, passadeiras, transportes, lá estão eles de braço estendido e telemóvel na mão, absorvidos com o mundo virtual, autêntico universo paralelo, sem limites ou dimensão. Frequente a visão das crianças nos restaurantes igualmente concentradas nos seus dispositivos, silenciosas, comendo sem saborear, ignoradas e ignorando os pais, também eles ocupados na Internet.

PUB

A tecnologia da comunicação encolheu o mundo, eliminou fronteiras, a globalidade é um facto. Contudo, emerge nesta sociedade sofisticada e tecnológica a ameaça dum futuro algo cinzento, um mundo perturbador alienado e dependente do hifi. Poderá contactar quem quiser na ponta do dedo em segundos, a resposta surgirá igualmente célere e silenciosa, numa comunicação fria, uns bits à velocidade da luz, um prodígio da ciência, mas um contacto na solidão do éter. Sim, caminhamos a passos largos para um mundo de zombies, calados, hirtos e brandindo a luz cintilante dos pequenos ecrãs.

PUB

José Alberto Mesquita, Lisboa

Burla embaraça PS em Castelo Branco

Esta noticia da edição de ontem do PÚBLICO, dando ocorrência da prisão de dois indivíduos por crimes de falsificação e burla ocorridos há 11 anos, no âmbito da "gestão" de fundos para desenvolvimento regional, podia rebentar na mão daquele ou outro partido, tal a veleidade com que são criadas instituições que passam a ser geridas por ex-autarcas, que assim se perpetuam no poder, mesmo sem serem eleitos. Estão criados os ingredientes, para mais um caso.

É na verdade informação a mais para ser digerida de uma só vez por um cidadão que paga os seus impostos e que deixando passar-se às vezes por parvo, não gosta que lhe chamem parvo.

Eliseu Gomes, Rio de Mouro

Ai Portugal

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

As denúncias dos desvios e abusos na utilização das verbas disponibilizadas para as reconstruções de Pedrógão Grande não devem ser tribalizadas. É pouco relevante a cor política dos intervenientes. Creio que, infelizmente, a “chico espertice” do vale tudo para deitar a mão ao que está ali a mão, seja simples dinheiro público de todos nós, seja uma colecta solidária em favor de quem foi vítima de uma desgraça, não tem cor dominante. É característica de uma falta de princípios e de vergonha, transversal na horizontal e na vertical. Podem até dizer os beirãos: se os excelentíssimos senhores deputados aldrabam a sua declaração de residência para receberem mais umas massas, porque não o posso fazer eu também para ver o meu palheiro transformado em casa?

PUB

Efectivamente, a doença é a mesma e o pior que podemos fazer é relativizá-la pela família política dos protagonistas. Enquanto assim fizermos, continuaremos bons a “discutir futebol”, mas não é por aí que sairemos da cepa torta.

Carlos J F Sampaio, Esposende

PUB