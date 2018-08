Padres australianos recusam quebrar voto de silêncio para denunciar casos de abusos sexuais

A Igreja Católica australiana recusou a colaboração total com as investigações a padres pedófilos. O anúncio foi feito nesta sexta-feira. Na sua declaração, a Igreja Católica explica que aceitou algumas das recomendações das autoridades, mas vincou que se opunha à lei que força os sacerdotes a denunciarem os abusos sexuais dentro da instituição religiosa dos quais tomam conhecimento através da confissão por ser "contrária à fé". A decisão cria uma rara cisão entre a Igreja e a Austrália, onde 22% da população é católica.

A Conferência dos Bispos Católicos da Austrália (ACBC), o principal órgão católico do país, disse que não aceita uma recomendação das autoridades que obrigue, por lei, sacerdotes a denunciar à polícia os abusos sexuais conhecidos em confissão.

Padres sugerem discutir celibato

A instituição australiana diz ainda que ficam por explorar outras propostas e alternativas à quebra do segredo da confissão, nomeadamente a propósito do celibato, escreve a BBC.

A decisão das autoridades eclesiásticas australianas surge depois de dois dos oito estados australianos considerarem crime que os sacerdotes encubram os abusos sexuais dos seus pares. Os restantes estados estão ainda "a estudar uma resposta", escreve a Reuters.

"Esta proposta de lei é mal concebida e impraticável, não tornará as crianças mais seguras, e muito provavelmente enfraquecerá a liberdade religiosa", justificou o presidente da Conferência dos Bispos Católicos da Austrália, Mark Coleridge, invocando a santidade do confessionário. O selo da confissão foi "um elemento não negociável de nossa vida religiosa e incorpora uma compreensão do crente e de Deus", acrescentou Coleridge.

"A sua posição [dos representantes católicos australianos] é a tensão clássica entre o direito canónico e a sensação de que existe algum tipo de entidade superior e transcendente e a lei comum", explicou o professor de filosofia da Universidade de Deakin, Andrew Singleton.

Maioria dos casos de pedofilia foram cometidos pela Igreja Católica

No último ano, a Austrália encerrou um inquérito governamental de cinco anos que encontrou dezenas de milhares de crianças vítimas de abuso sexual infantil em instituições. A maioria foi vítima de crimes cometidos pela instituição católica. O inquérito ouviu 7% dos padres católicos na Austrália em funções entre 1950 e 2010 que foram acusados de crimes sexuais contra crianças. Além disso, só na Austrália pelo menos 1100 vítimas apresentaram queixa de abuso infantil contra a Igreja Anglicana nos últimos 35 anos.

O veredicto oficial da Conferência dos Bispos Católicos da Austrália acontece duas semanas depois de um ex-arcebispo australiano se ter tornado a autoridade católica mais importante do mundo a ser condenado por encobrir casos de abusos sexuais a crianças. Philip Wilson, ex-arcebispo de Adelaide e ex-presidente da ACBC, foi acusado de ter falhado em denunciar casos de pedofilia na década de 1970 e foi condenado a cumprir uma sentença de prisão domiciliária de um ano. Philip Wilson interpôs um recurso.

Já em Março deste ano, também o cardeal australiano George Pell — a terceira figura mais importante do Vaticano —, foi questionado por crimes de abuso sexual de menores. George Pell é cardeal desde 2003 e um dos mais prestigiados clérigos da Austrália. Foi nomeado pelo Papa Francisco em 2014 para liderar a pasta das actividades financeiras do Vaticano. Quando o Papa João Paulo II morreu, o cardeal australiano foi apontado como um dos potenciais sucessores ao lugar de líder da Igreja Católica, já depois de as primeiras denúncias de abusos sexuais contra o cardeal se terem tornado públicas, em 2002.

Crise na Igreja

A posição da Igreja Católica australiana surge após duas semanas particularmente duras para o Papa Francisco. Depois de mais um escândalo de pedofilia que veio a público em Agosto envolvendo padres nos Estados Unidos, o Papa publicou uma carta onde admitia "vergonha e arrependimento" face às sucessivas denúncias de abusos sexuais de crianças por membros da Igreja em todo o mundo e o encobrimento que a instituição fez a estes casos. Dias depois, o antigo núncio apostólico nos EUA, o arcebispo Carlo Maria Vigano, veio a público acusar o Papa de ele próprio ter mantido o silêncio sobre as denúncias de abuso sexual contra o cardeal norte-americano Theodore McCarrick, e só ter aceite a sua renúncia há um mês. Mas a acusação de Vigano está a ser apontada como uma estratégia do sector ultraconservador da Igreja Católica para expulsar o Papa Francisco da liderança da Igreja.

Numa visita à Irlanda no último sábado, o Papa Francisco afirmou que se sente “envergonhado", pediu perdão pelos abusos sexuais sofridos pelas vitimas irlandesas e garantiu que não iriam existir mais encobrimentos de crimes. O primeiro-ministro irlandês, Leo Varakdar, pediu-lhe para passar das “palavras à acção”.

A posição assumida pelos bispos australianos também é contrária à posição tomada pelo principal assessor da Igreja sobre manipulação de queixas por abuso infantil, Francis Sullivan, que em 2017 afirmou que "os padres, como todos os outros, deverão obedecer à lei ou sofrer as consequências". Clare Leaney, directora de um grupo de apoio às vítimas, Fundação Boa Fé, descreveu a decisão dos bispos como "mais do mesmo". "Falei com vários sobreviventes que disseram estar realmente desapontados", partilhou Leaney.

