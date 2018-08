Ribeira das Naus vai continuar fechada ao trânsito aos domingos

A Câmara Municipal de Lisboa vai prolongar o encerramento do trânsito na Avenida Ribeira das Naus aos domingos, entre as 8h e as 20h. A via estará encerrada no troço entre o Cais do Sodré e o cruzamento da Avenida Infante D. Henrique com a Rua dos Arameiros.

Segundo o comunicado do município, "a medida implementada durante o mês de Agosto permite aumentar a zona de fruição, libertando espaço para a realização de actividades ao ar livre, melhorando o ambiente e aumentando a segurança".

A autarquia sugere a utilização de transportes públicos como o metro (linha verde, estação Cais do Sodré e linha azul, estação Baixa/Chiado), os eléctricos 15 e 18, os autocarros da Carris para serviço diurno/nocturno (veículos 714, 728, 732, 735, 736, 758, 760, 781, 782, 794) ou serviços de madrugada (veículos 201, 202, 205, 206, 207, 208, 210) nas deslocações para aquela zona da cidade no sentido de "evitar congestionamentos".

A Câmara Municipal de Lisboa afirma que neste período a circulação automóvel pode fazer-se utilizando percursos alternativos: no sentido Algés/Cais do Sodré através da Avenida de Ceuta, Avenida Infante Santo ou Rua D. Carlos I e no sentido Parque das Nações/Cais do Sodré através da Avenida Mouzinho de Albuquerque.

O comunicado acrescenta que "está garantido o acesso aos parques de estacionamento da praça D. Luis I (Mercado da Ribeira) e do Campo das Cebolas".

