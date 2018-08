Acidente na EN125 em Portimão faz um morto

O condutor de um veículo ligeiro de mercadorias morreu nesta sexta-feira quando a viatura se incendiou no concelho de Portimão, na Estrada Nacional (EN) 125, após colidir com um pesado, disse à Lusa fonte da Protecção Civil.

Segundo a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, a vítima mortal ficou encarcerada na viatura após a colisão, na zona da Companheira.

O alerta foi dado às 14h50 e a EN 125 foi cortada nos dois sentidos, não havendo ainda previsão da reabertura ao trânsito.

O estado de saúde do condutor do camião estava ainda a ser avaliado no local pelas 15h50.

O CDOS não soube especificar a mercadoria transportada pelo pesado, que ficou tombado na via.

