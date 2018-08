As cerimónias fúnebres de John McCain, prisioneiro de guerra e senador norte-americano, arrancaram nesta sexta-feira, no Capitólio, em Washington. Vários milhares de pessoas quiseram dizer um último adeus a McCain — mas houve uma falta de peso: Donald Trump.

O Presidente não foi convidado para o funeral, um desejo do próprio McCain. Em vez disso, foi representado pelo vice-presidente, Mike Pence, que lembrou o “homem de ferro” que nunca virou costas a um desafio. “O Presidente pediu-me para estar aqui, em nome de uma nação grata, para pagar uma dívida de honra a um homem que serviu o país por toda a sua vida”, disse Pence, citado pelo USA Today.

O caixão foi carregado por membros das forças armadas norte-americanas e velado por Cindy McCain, viúva, os filhos e a mãe de 106 anos. Vários líderes democratas estiveram presentes para prestar homenagem ao histórico republicano. Entre eles, a líder minoritária da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi.

John McCain morreu no domingo passado, depois de, dias antes, ter suspendido os tratamentos a um cancro no cérebro. O enterro está marcado para o próximo domingo, depois de uma segunda cerimónia de homenagem no sábado. McCain ficará no cemitério Academia Naval de Annapolis, no Maryland.