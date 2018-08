Economia cresceu 2,3% no segundo trimestre

A economia portuguesa cresceu 2,3% no segundo trimestre deste ano em relação ao mesmo período de 2017 e avançou 0,5% face aos primeiros três meses do ano, segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) publicados nesta sexta-feira.

No primeiro trimestre deste ano, o PIB tinha aumentado 2,1% em relação ao mesmo período de 2017. O desempenho do PIB foi impulsionado pelo consumo privado, que ao crescer 2,6% levou a um reforço do contributo da procura interna para a variação homóloga do PIB. Já o “investimento apresentou um crescimento menos acentuado” e a “procura externa líquida apresentou um contributo ligeiramente mais negativo” de -0,7 pontos percentuais, lê-se no resumo dos dados do INE.

PUB

“O consumo privado de residentes acelerou em volume, passando de um crescimento homólogo de 2,1%, no 1º trimestre, para 2,6%. Refira-se que o consumo privado na óptica do território continuou a registar crescimentos mais intensos (3,4%) que o consumo de residentes, em resultado do comportamento das despesas efectuadas em Portugal por não residentes (turistas)”, refere o INE.

PUB

Quanto ao investimento registou-se um crescimento homólogo de 6,4%, menor do que os 7,1% do trimestre anterior. A desaceleração é explicada com um abrandamento da Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF), que “resultou, em grande medida, da diminuição da FBCF em material [de] transporte, que passou de uma variação homóloga de 11,3% no primeiro trimestre para -6,6%, reflectindo o efeito base da forte aceleração verificada no segundo trimestre de 2017”.

Do lado das exportações – de bens e serviços – houve um “crescimento mais intenso”, com as vendas ao exterior a passarem de um crescimento homólogo de 4,7% nos primeiros três meses do ano para 6,8% (a subida foi de 6,9% nos bens e de 6,7% nos serviços).

PUB