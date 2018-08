Sporting no grupo do Arsenal na Liga Europa

O Sporting terá o Arsenal como principal adversário no Grupo E da Liga dos Campeões. O sorteio que terminou há pouco no Fórum Grimaldi, no Mónaco, reservou um rival de peso para o único representante português na competição. As restantes equipas do agrupamento são o Qarabag e o Vorskla Poltava.

Na qualidade de cabeça de série do sorteio, o clube londrino será o principal favorito à conquista do grupo e, naturalmente, o obstáculo mais difícil de ultrapassar para os "leões". Os londrinos viraram a página nesta época, depois do fim do reinado de Arsène Wenger, e é com Unai Emery ao leme que procuram voltar à ribalta do futebol inglês e europeu.

Uns valentes furos abaixo estarão o Qarabag e o Vorskla Poltava, duas equipas que implicam deslocações longas para o Sporting, ao Azerbaijão e à Ucrânia, respectivamente. Sem pergaminhos nas provas da UEFA (e com plantéis modestos para este patamar competitivo), partirão atrás dos "leões" na corrida pelo apuramento para os 16 avos-de-final da prova, que é assegurado aos dois primeiros classificados de cada grupo.

Grupo A

Bayer Leverkusen

Ludogorets

Zurique

AEK Larnaca

Grupo B

Salzburgo

Celtic

RB Leipzig

Rosenborg

Grupo C

Zenit

Copenhaga

Bordéus

Slavia Praga

Grupo D

Anderlecht

Fenerbahçe

Dínamo Zagreb

Spartak Trnava

Grupo E

Arsenal

Sporting

Qarabag

Vorskla Poltava

Grupo F

Olympiacos

AC Milan

Betis

Dudelange

Grupo G

Villarreal

Rapid Viena

Spartak Moscovo

Rangers

Grupo H

Lazio

Marselha

Eintracht Frankfurt

Apollon

Grupo I

Besiktas

Genk

Malmö

Sarpsborg

Grupo J

Sevilha

Krasnodar

Standard Liège

Akhisar

Grupo K

Dínamo Kiev

Astana

Rennes

Jablonec

Grupo L

Chelsea

PAOK

BATE Borisov

Vidi



