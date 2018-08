Sp. Braga vence em Chaves e mantém-se no topo

Um golo do defesa central brasileiro Pablo Santos, aos 43 minutos, garantiu neste sexta-feira ao Sp. Braga a terceira vitória em quatro jornadas e permanência dos "arsenalistas" no topo da classificação do campeonato. Em Chaves, a partida que abriu a 4.ª ronda da I Liga foi intensa e equilibrada, mas a equipa comandada por Abel Ferreira soube gerir a vantagem alcançada e segurar os três pontos.

Com Ricardo Horta e Fransérgio no banco e o jovem guarda-redes Tiago Sá a fazer a estreia no campeonato, o Sp. Braga entrou melhor no jogo e esteve perto de marcar aos 11’, quando Wilson Eduardo acertou na barra da baliza do Desp. Chaves. Em cima da meia-hora, os flavienses responderam da mesma fora: Perdigão acertou no ferro da baliza bracarense.

Sem que nenhuma das equipas conseguisse um ascendente claro, as oportunidades foram sendo repartidas, até que, em cima do intervalo, os minhotos marcaram: aos 43’, após um livre, Pablo Santos rematou cruzado dentro da área e fez o seu 2.º golo no campeonato.

A perder, o Desp. Chaves surgiu mais perigoso nos últimos 45 minutos, mas apesar de terem beneficiado de boas oportunidades para restabelecerem a igualdade, os flavienses nunca conseguiram bater o estreante Tiago Sá.

Com a vitória, o Sp. Braga passa a somar 10 pontos na I Liga e assume, à condição, a liderança isolada do campeonato. O Desp. Chaves mantém os três pontos e o 14.º lugar.

