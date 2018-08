Rui Jorge lamenta falta de competição

O seleccionador português de sub-21, Rui Jorge, mostrou-se confiante numa vitória diante da Roménia para prosseguir a campanha positiva de qualificação para o Euro2019, em Itália, e lamentou que alguns futebolistas estejam a ser pouco utilizados.

"Não estamos na frente do grupo e gostaríamos. A Roménia foi a única que ainda não perdeu, temos qualidade suficiente para derrotá-los, ficar no lugar que queremos e garantir o apuramento", afirmou Rui Jorge, em conferência de imprensa.

A falta de competição por parte de alguns jogadores convocados incomoda o seleccionador. Porém, afirma que prefere que os seleccionáveis continuem a tentar competir nos melhores campeonatos.

"A falta de competição dos jogadores preocupa e a afirmação torna-se mais difícil em termos de utilização, mas o ideal é estarem a competir nas melhores e mais difíceis competições", explicou, lembrando o caso de Gedson Fernandes, que tem conseguido aproveitar as oportunidades no plantel principal do Benfica.

"O Gedson é um caso que está a ter competição num grande clube e quanto mais competição melhor. Há casos em que isso não se verifica, mas temos de nos habituar", referiu.

Rui Jorge promoveu ainda a estreia absoluta em convocatórias do médio Pereira Lage, dos franceses do Clermont Foot, mas sem querer dar grandes justificações quanto à escolha, afirmando apenas que tem características para integrar o espaço dos sub-21.

Questionado sobre uma eventual convocatória do jovem extremo do Sporting Jovane Cabral, o seleccionador também não quis aprofundar o assunto, dizendo apenas que está a ser observado, mas que a decisão também depende do próprio jogador, uma vez que está convocado para representar pela primeira vez a selecção de Cabo Verde.

A equipa das “quinas” defronta a Roménia no dia 7 de Setembro, pelas 19h15, no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, e enfrenta o País de Gales, quatro dias depois, pelas 18h, em Bangor.

Lista de 22 convocados:

Guarda-redes: João Virgínia (Everton) e Joel Pereira (V. Setúbal).

Defesas: Diogo Leite e Fernando Fonseca (FC Porto), Francisco Ferreira, Pedro Amaral e Yuri Ribeiro (Benfica), Ivanildo Fernandes (Moreirense) e Jorge Fernandes (Tondela).

Médios: André Horta (Los Angeles), Xadas (Sp. Braga), João Carvalho (Nottingham Forest), João Félix (Benfica), Pereira Lage (Clermont Foot), Pêpê (V. Setúbal) e Stephen Eustaquio (Desp. Chaves).

Avançados: Bruno Costa (FC Porto), Gil Dias e Diogo Gonçalves (Nottingham Forest), Diogo Jota (Wolverhampton), Heriberto Tavares (Moreirense) e João Filipe (Benfica).

