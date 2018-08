Pedro Mendes "feliz" por realizar sonho

Pedro Mendes, um dos quatro estreantes na convocatória da selecção portuguesa, recorreu às redes sociais para afirmar que está "muito feliz por fazer parte" dos seleccionados do treinador Fernando Santos.

O defesa central do Montpellier agradeceu ainda a todos os que fazem parte do seu quotidiano e que lhe permitem "evoluir e ajudar a realizar este sonho", referindo-se à convocatória para os jogos com Croácia, vice-campeã do mundo, e Itália.

Com 27 anos, Pedro Mendes fez a formação no Sporting, tendo sido emprestado a Real Massamá, Servette e Real Madrid, antes de regressar aos “leões” para actuar na equipa B, em 2012-13.

Saiu do Sporting na época seguinte, assinando pelos italianos do Parma, para ser emprestado nessa mesma época ao Sassuolo, afirmando-se no Parma em 2014-15. Essa performance valeu-lhe uma transferência para o Rennes, no qual cumpriu duas temporadas, antes de rumar o Montpellier, na época passada.

