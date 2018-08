João Sousa cai na segunda ronda de pares nos EUA

O tenista português João Sousa, em equipa com o argentino Leonardo Mayer, foi eliminado nesta sexta-feira na segunda ronda da variante de pares do Open dos EUA, ao perder com a dupla Jurgen Melzer e Nikola Mektic.

Sousa e Mayer não tiveram grandes hipóteses frente ao austríaco Melzer e ao croata Mektic, tendo perdido em apenas dois parciais, por 6-3 e 6-3, em 1h12m.

PUB

PUB