Acidente de Marcus Ericsson abala treinos em Monza

O tetracampeão mundial de Fórmula 1 Sebastian Vettel (Ferrari) foi, esta sexta-feira, o piloto mais rápido nos treinos livres do Grande Prémio de Itália, em Monza, com 1m21s105, numa sessão marcada pelo dramático acidente de Marcus Ericsson (Sauber).

Kimi Räikkönen (Ferrari) obteve o segundo melhor tempo, com Lewis Hamilton (Mercedes) a conseguir o terceiro "crono", à frente do companheiro de equipa Valtteri Bottas.

Marcus Ericsson acabou por ser o protagonista do dia com o espectacular despiste na primeira "chicane", tendo o Sauber embatido no muro e capotado diversas vezes, com o piloto sueco a sair ileso, sem contudo escapar a um enorme susto.

