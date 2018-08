Tenor Luís Gomes está na final do concurso internacional Operalia

O tenor português Luís Gomes está na final do concurso internacional de canto lírico Operalia, fundado por Plácido Domingo e que decorre em Lisboa, revelou a organização.

As semifinais, das categorias de Ópera e Zarzuela, decorreram na quinta-feira à noite no Teatro Nacional de São Carlos, em Lisboa, palco desta edição da Operalia, e o cantor português qualificou-se para as duas finais.

O espectáculo da final, no domingo, é aberto ao público e contará com a participação da Orquestra Sinfónica Portuguesa, dirigida por Plácido Domingo.

Luís Gomes estudou no Conservatório Nacional de Lisboa, na Escola Superior de Música de Lisboa e na Guildhall School of Music and Drama em Londres, onde se licenciou em Canto e fez mestrado em Ópera.

Passou pela Royal Opera House e, em Junho, estreou-se no palco do Teatro Nacional de São Carlos, em La Traviata.

Além de Luís Gomes, para a final de Ópera foram qualificados Migran Agadzhanyan (Rússia), Rihab Chaieb (Canadá), Emily D'Angelo (Canadá/Itália), Samantha Hankey (EUA), Johannes Kammler (Alemanha), Long Long (China), Pavel Petrov (Bielorússia), Sean Michael Plumb (EUA), Simon Shibambu (África do Sul), Marina Viotti (Suíça/França) e Arseny Yakovlev (Rússia).

Na final de Zarzuela estarão Emily D'Angelo, Luís Gomes, Pavel Petrov, Josy Santos (Brasil) e Vanessa Vasquez (Colômbia/EUA). O primeiro prémio, para a melhor voz feminina e masculina, é de 30 mil dólares, cerca de 25.700 euros.

O Concurso Mundial de Ópera Operalia, que já vai na 26.ª edição, é uma iniciativa criada pelo tenor e maestro espanhol Plácido Domingo, actual director-geral da Ópera de Los Angeles (Califórnia).

