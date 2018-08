No Verão passado, Ozark tornava-se uma das séries mais discutidas, mas também num dos títulos que mais dividiu a crítica e os espectadores. O thriller Netflix não se conseguia livrar da temível comparação com Breaking Bad — embora, como disse agora aos jornalistas a sua estrela Jason Bateman, haja “piores séries com as quais ser comparado” — nem dos extremos da adulação de uns e das facadas de outros. Ozark regressa esta sexta-feira, com Bateman como chefe de família que se tornou mau e com a sua estrela-revelação Julia Garner como alternativa aos “difficult men”, ou anti-heróis do mundo pós-Sopranos: a anti-heroína.

O lago das montanhas Ozark é o cenário para mais uma história de “peixe fora de água” que põe o contabilista Marty Byrde e a sua família imperfeita — o miúdo que tortura um animal, a mãe adúltera que é Laura Linney — na rota da lavagem de dinheiro oriundo do negócio da droga. Ele já o fazia em Chicago, cidade espelhada, fria e obcecada com o novo carro ou o status em geral, mas um revés do destino pô-lo em rota de colisão com um barão da droga e, inesperadamente, com o mundo dos “hillbillies”, dos campónios que afinal são uma América mais desafiante.

Foto Jason Bateman e Laura Linney

PUB

“Uma das questões centrais que Bill Dubuque explora [nesta série que criou] é a ideia de que alguém que vem da cidade grande chega a uma parte rural do país e pensa que fará o que quer dela”, responde Jason Bateman ao PÚBLICO sobre o retrato da vida americana em Ozark, a série que terá sido a mais vista do Netflix no Verão de 2017, segundo a Parrot Analytics. “Uma grande subestimação da família Byrde, ao chegar de Chicago, é pensar que vai safar-se ali. Mas rapidamente se apercebe de quão sagazes são os locais. Estão a aprender essa lição: o único inimigo não é o cartel, os locais são adversários muito válidos e a personagem de Ruth Langmore é um grande exemplo disso.”

PUB

Ruth é filha de um criminoso que tanto lidera quanto luta por se afirmar como jovem de 19 anos numa família marginal. Julia Garner é a actriz que lhe dá vida para amar e odiar. Também está ao telefone com o PÚBLICO e outros jornalistas de várias nacionalidades, estremunhada em Los Angeles. Não se lhe extraem grandes palavras além de dizer que acha “que todos, à sua maneira, estão em busca da sua identidade” em Ozark. Ela é comandada pelo dilema entre ser fiel à sua “natureza ou à sua educação”, enleada tanto na vida familiar só aparentemente normal e suburbana dos Byrde e nos seus crimes subterrâneos como também tendo como plano usar Marty e vingar-se dele. Está, diz, a “tentar encontrar a sua identidade”.

Foto Julia Garner é Ruth Langmore

PUB

Ozark está nomeada pela actuação de Bateman, mas também pela sua realização (dirigiu quatro dos dez episódios da primeira temporada), mas os Emmys ignoraram a sua candidatura a Melhor Série Dramática. É uma aposta forte do Netflix nas “séries-prestígio”, com Bateman, Linney e um orçamento visivelmente chorudo, sendo também um sucedâneo de títulos emblemáticos como Os Sopranos, Mad Men ou, mais ainda, Breaking Bad, guiada pela ideia do “homem comum [que] envereda por vida de crime”. As perguntas sobre a já icónica série com Bryan Cranston surgem de vários países. Bateman responde seca, mas pacientemente.

“Como espectador, quando vejo algo, o meu instinto é tentar identificar, qualificar e etiquetá-lo como algo que me é familiar, uma base a partir da qual possa decidir se é ou não previsível. [Graças a] essa receita do anti-herói, compreendo a comparação com Breaking Bad, mas é uma fórmula que é usada há muito, muito tempo”, diz, defendendo que “para além dessa estrutura narrativa central há muitas coisas” que os diferenciam de Breaking Bad. “Espero que o público sinta o mesmo.”

Que diferenças tentou trazer para Marty Byrde, quando já há Tony Soprano, Walter White e todo um elenco de The Wire, que ficaram conhecidos como os “difficult men”, no Olimpo televisivo recente? Anti-heróis que amamos, pessoas que não são televisão a preto e branco. “O anti-herói é algo a que os argumentistas recorrem muito para colocar ao centro uma personagem que seja o mais próxima possível da pessoa que está sentada no cinema ou na sala a ver a história. Procura-se um ponto de relação nessa pessoa ou pessoas, como um proxy [um representante], para que se possam imaginar naquela situação”, responde ao PÚBLICO. “É isso que a família Byrde e o Marty representam — são o homem comum, normal e mediano. E o que isso nos permite fazer é tornar as histórias, o ambiente e a estética muito atípicos, extraordinários, inquietantes e seguramente desconfortáveis. A combinação disso, espera-se, torna a experiência apelativa para o público.”

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A segunda temporada chega com os mesmos dez episódios de uma hora e, sem spoilers, “começa na mesma noite em que os deixámos no primeiro ano. A família tem de lavar 50 milhões de dólares em vez de oito milhões, portanto se pensavam que depois disso podiam voltar a Chicago e às suas vidas normais...”, diz Jason Bateman. Sobre a sua personagem, recorda: “Ele não está interessado na segunda temporada, ou na quarta temporada, ele só quer acabar isto. Esse é o fardo da equipa de guionistas, oferecer-lhe obstáculos que resistem ao escrutínio arrogante, quando as coisas continuam a ir por um mau caminho, ‘porque é que não podes simplesmente ir à polícia?’.”

“Pesadelo da classe média com o volume no máximo”, descrevia o New York Times no ano passado com uma crítica a avaliar medianamente a série, Ozark é “entediante” para a Vox, ou um veículo com “vestígios ocasionais de uma série que tenta mais do que ser os Melhores Êxitos da Peak TV tocados por uma boa banda de covers”, como reduz o crítico Alan Sepinwall. Ou será, como escreveu a CNN, “um admirável retorno do investimento” do espectador numa série “inteligente, bem-feita e [que] diz algo”, como viu nela a Variety? Derivado morno ou saboroso sucedâneo, a resposta estará no número de espectadores que regressarão este Verão ao lago dos Byrde e dos Langmore.

PUB