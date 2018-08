Discordar em quase tudo, concordar em Aretha Franklin

É complicado imaginar uma ocasião em que, na mesma sala e pela mesma causa, Louis Farrakhan, o líder da Nation of Islam, os pastores e líderes dos direitos civis Al Sharpton e Jesse Jackson, e o ex-Presidente dos Estados Unidos Bill Clinton – felizmente sem o saxofone –, às vezes parecendo estar a adormecer, tivessem estado juntos, muito menos lado a lado. O funeral de Aretha Franklin, que começou esta sexta-feira às 10h locais (15h de Portugal), no tempo Greater Grace, em Detroit, a cidade do Michigan em que a Rainha da Soul se estreou a cantar em público e acabou por morrer, conseguiu essa proeza.

O discurso de Al Sharpton focou isso mesmo: as pessoas escolhidas para a homenagear podiam não concordar em tudo, mas concordavam em Aretha. Republicanos, democratas, brancos, negros, muçulmanos, cristãos e baptistas, políticos – o mayor de Detroit, Mike Duggan, aproveitou para dizer que o nome do Chene Park, um local de concertos da zona, iria mudar de nome para Aretha Franklin Park – e músicos, todos debaixo do mesmo tecto para honrar a cantora que morreu a 16 de Agosto.

A cerimónia, uma celebração intensa e o tipo de evento em que o pastor Charles H. Ellis admoestou uma congressista por não estar a bater palmas nos tempos certos, não era pública, mas foi transmitida ao vivo através da internet e na televisão. Começou com bastante atraso, a dar tempo para a família da cantora poder chegar. Podia ver-se, na transmissão, o jovem casal da cantora Ariana Grande — que cantaria mais tarde (You Make Me Feel Like) A Natural Woman —? e do cómico Pete Davidson a cumprimentar Hillary Clinton, ou Tyler Perry, cómico, realizador e criador de The Haves and the Have Nots, que seria, segundo um discurso, a série favorita de Aretha, falasse com Whoopi Goldberg, a cómica e actriz.

PUB

PUB

Lá começou um coro a cantar, com I Say a Little Prayer, o clássico de Burt Bacharach e Hal David que foi escrito para Dionne Warwick, mas eternizado por Aretha Franklin. E aí deu para notar um defeito com o qual os próprios intervenientes poderiam concordar: uma homenagem a Aretha sem recurso à voz da própria é algo muito complicado.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

É um legado que não se podia celebrar "num par de horas", como foi dito durante a cerimónia, entre actuações de nomes que vão de estrelas country como Faith Hill, que começou a parte da cantoria a solo – houve muita cantoria em grupo, e muitas vezes puxou-se por todo o público – com What a Friend we Have in Jesus, às icónicas cantoras de gospel Clark Sisters, passando por Edward Franklin, filho de Aretha, a cantar Mercy Mercy Me, de Marvin Gaye, com Smokey Robinson, que era amigo de infância da Rainha da Soul, a aproveitar o discurso para cantar também, tinha de se prolongar ao longo do dia todo.

Durante a cerimónia, ouviu-se ainda Al Sharpton dizer que Donald Trump precisa de aprender o que significa "respeito" — uma referência a Respect, a canção icónica de Aretha. Nas horas que se seguiram à morte da cantora, o Presidente dos Estados Unidos foi muito criticado por lembrar Aretha assim: "Ela trabalhou para mim em muitas ocasiões." Sharpton aproveitou a cerimónia desta sexta-feira para corrigir Trump: “Não, ela não não actuava para si. Ela trabalhava para nós."

Ao longo do resto da cerimónia, ainda é suposto haver actuações de nomes como Stevie Wonder ou Jennifer Hudson.

PUB