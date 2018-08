Harry cantou (e encantou) no Hamilton, em Londres

Harry e Meghan estiveram esta quarta-feira em West End, em Londres, para assistir a uma produção do popular musical da Broadway, Hamilton. No final, o príncipe juntou-se ao cast em palco e começou a cantarolar o primeiro verso de uma das músicas do espectáculo. O criador do musical, Lin-Manuel Miranda, não conteve o entusiasmo, batendo com o pé no chão.

A canção em questão, You’ll Be Back, é cantada no espectáculo pela personagem de Jorge III do Reino Unido, o rei que travou guerra contra os Estados Unidos que procuravam a independência e um antepassado de Harry. Já antes do espectáculo, Miranda comentou à CNN que seria "divertido e surreal" ver o casal a assistir a uma actuação do rei Jorge III.

Passado na segunda metade do século XVIII, Hamilton conta a história do um dos pais fundadores dos Estados Unidos, Alexander Hamilton, e da sua ascensão da pobreza durante a Guerra de Independência dos Estados Unidos.

O espectáculo de quarta-feira foi organizado para angariar fundos para Sentebale, uma organização de caridade co-fundada pelo príncipe Harry que ajuda crianças com VIH/sida ou em carência, no Lesoto e no Botswana. Em palco, o príncipe agradeceu à produção, aos criadores do musical e ao público, por terem ajudado a juntar um "enorme montante de dinheiro", que irá "mudar a vida de milhares de crianças".

