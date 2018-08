Vinte mil professores colocados. Ministério garante que cumpriu lei do Parlamento

As listas de mobilidade destinadas aos professores de carreira foram publicadas nesta quinta-feira no site da Direcção-Geral da Administração Escolar, com cerca de 14 mil docentes colocados. A estes juntam-se mais cerca de seis mil docentes a contrato.

As listas respeitam o que foi determinado pela Assembleia da República, tendo sido distribuídos neste concurso tantos os horários completos disponíveis (22 horas lectivas), como os incompletos, garante o Ministério da Educação em comunicado.

As listas foram publicadas a um dia de expirar o prazo legal para o efeito e sem que o Ministério da Educação tivesse recebido qualquer resposta do Tribunal Constitucional ao pedido de fiscalização que o Governo requereu no final de Abril.

Este pedido tinha como objectivo impedir que a norma aprovada pelo Parlamento, que impõe a distribuição dos dois tipos de horários, fosse aplicada no concurso de mobilidade interna deste ano. Conforme o PÚBLICO noticiou no início deste mês, o TC decidiu não se pronunciar sobre este pedido.

No ano passado, sem aviso prévio, o ME decidiu só disponibilizar horários completos no concurso de mobilidade interna, contra o que vinha sendo feito desde 2006. Resultados: centenas de professores ficaram colocados a centenas de quilómetros de casa e muitos outros foram ultrapassados por colegas com menos tempo de serviço quando, nos procedimentos seguintes destinados a colmatar as chamadas “necessidades temporárias das escolas”, foram disponibilizados os restantes horários.

Na sequência dos protestos destes docentes, o Parlamento aprovou no início do Abril uma lei que obrigou o ME a repetir este ano o concurso interno — normalmente, só se realizaria um novo em 2021. A lei foi aprovada com os votos a favor do PSD, CDS, BE e PCP e os votos do PS.

Na nota divulgada nesta quinta-feira, o ME indica que devido a esta imposição parlamentar foi obrigado a contratar mais cerca de três mil professores contratados para ocuparem horários completos. No conjunto, foram colocados 20 mil docentes, informou ainda o ministério.

Estas colocações resultam do concurso de mobilidade interna, destinado a professores de carreira e a que este ano foram obrigados a concorrer todos os cerca de 14 mil professores afectos aos Quadros de Zona Pedagógica (QZP), e do concurso de contratação inicial, dirigido a professores contratados.

Número de contratados volta a subir

Segundo o ME, na mobilidade interna foram distribuídos cerca de 14.000 horários a docentes do quadro dos quais cerca de 11.000 em horários completos e cerca de 3.000 em horários incompletos. E na contratação inicial ficaram colocados perto de 6.000 docentes contratados, dos quais cerca de 3.000 em horários completos.

O número de professores a contrato agora admitidos é mais do dobro do registado no ano passado no concurso de contratação inicial. Em declarações ao PÚBLICO, a Secretária de Estado Adjunta e da Educação, Alexandra Leitão, atribuiu esta subida à decisão que foi aprovada pelo Parlamento em Abril.

“Apesar de termos vinculado aos quadros cerca de sete mil professores em 2017 e 2018, tivemos agora de ir buscar mais três mil docentes a contrato para ocupar horários completos que não foram preenchidos pelos do quadro, já que estes puderam agora de novo concorrer a horários incompletos”, indicou Alexandra Leitão. Isto quer dizer também, frisou a secretária de Estado, que “a vinculação aos quadros não está a ter o efeito que deveria ter”. “Este efeito devia ser de redução do número de professores contratados, mas não só isso não aconteceu, como o número aumentou”.

Em 2017, na sequência destes dois concursos, mobilidade interna e contratação inicial, ficaram colocados cerca de 14.000 professores, dos quais 2300 estavam a contrato. No ano anterior, o número de professores contratados que tinham sido admitidos por esta altura, na contratação inicial, rondava os sete mil.

O ME atribuiu então a redução do número de professores contratados registada de 2016 para 2017, nos concursos de contratação inicial, a dois factores: a entrada nos quadros, em Julho do ano passado, de 3434 docentes a contrato e o facto de apenas terem sido preenchidas as vagas para horários anuais e completos, que foram ocupados na maioria por docentes de carreira.

Com esta alteração das regras quanto ao tipo de horários posto a concurso, o ministério disse ter conseguido poupar cerca de 44 milhões de euros em contratações.

Este foi também um dos argumentos apresentados ao Tribunal Constitucional pelo Governo quando, no final de Abril, pediu a fiscalização da constitucionalidade da norma aprovada pelo parlamento, que impôs a distribuição de horários completos e incompletos nestes concursos.

"A colocação de docentes do quadro em horários incompletos implica a contratação de milhares de professores contratados para ocupar os horários completos deixados vagos pelos professores do quadro, pelo que, além de ser uma medida injusta, é uma medida de má gestão dos recursos existentes", alegou o Governo. Que sublinhou também o seguinte: "Optar por atribuir horários incompletos a docentes [do quadro] que auferem o salário integral é uma injustiça não apenas para os professores vinculados que leccionam horários completos pelo mesmo salário, como para os professores contratados que quando colocados em horários incompletos apenas auferem o salário correspondente às horas que leccionam",

