Helicópteros para combate aos incêndios proibidos de voar na UE operam em Portugal

A Pecotox Air, uma empresa da Moldávia, é a dona dos três Kamov — helicópteros utilizados no combate aos incêndios — que estão proibidos de voar no espaço aéreo da União Europeia, mas que, graças a uma autorização especial da Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC), podem operar em Portugal. A notícia, avançada pelo Jornal de Notícias esta quinta-feira, adianta que o negócio vai custar 3,65 milhões de euros ao Estado português.

O porta-voz da Agência Europeia para a Segurança da Aviação (EASA), Ula Loew, disse ao Jornal de Notícias que a “Pecotox não possui actualmente uma autorização de TCO [sigla inglesa para operadores de países terceiros]” para operar na UE. A empresa “não pode nem voar para a UE sob a sua responsabilidade nem ter as suas aeronaves utilizadas em voos na UE”, diz o responsável sem adiantar a razão da proibição.

PUB

Esta empresa esteve na lista negra da UE durante nove anos. Só depois de uma década de inactividade é que obteve, a pedido da Heliportugal — empresa que fechou o negócio destes Kamov com o Estado —, a autorização especial que permitiu que as aeronaves fossem trazidas da Bulgária para Portugal no início de Julho e ficarão até 31 de Outubro.

PUB

Por agora, a Pecotox tem uma “Autorização para o exercício temporário da actividade de trabalho aéreo por operadores estabelecidos em estados terceiros”, diz uma fonte da ANAC ao JN. Os três Kamov estão estacionados em três centros de meios aéreos: Macedo de Cavaleiros, Ferreira do Zêzere e Loulé.

Na edição desta quinta-feira, o JN explica ainda que o negócio surgiu numa altura em que há três Kamov do Estado fechados num hangar em Ponte de Sor devido a um diferendo entre a Protecção Civil e a Everjets — outra das empresas que tem estado envolvida no aluguer de helicópteros ao Estado.

PUB