Depois de dez anos à espera, Vinhais ganha Unidade de Cuidados Continuados

A Unidade de Cuidados Continuados (UCC) de Vinhais recebeu na quarta-feira o primeiro utente, depois de uma década de espera por um equipamento com 20 camas para pessoas a necessitarem de cuidados de saúde depois da alta hospitalar.

A Santa Casa da Misericórdia de Vinhais é a responsável pelo equipamento que, como explicou à Lusa o provedor, António Alberto Rodrigues, vai ter a gestão do hospital privado da Irmandade do Terço do Porto.

A unidade está integrada na rede nacional de Cuidados Continuados e para lá podem ser encaminhados doentes de todo o país. Todavia, os responsáveis destacam a importância para o concelho de Vinhais, com uma população envelhecida e dispersa, que até agora estava sujeita a internamento distante de casa com deslocações dispendiosas para visitas.

Como disse à Lusa o provedor da Misericórdia de Vinhais, o edifício estava pronto há quase dez anos, sem que tivessem sido conseguidos os acordos para a criação de vagas no concelho, uma decisão tomada recentemente pelo Governo central.

Com o passar do tempo, explicou, o equipamento ficou desactualizado e foram necessárias mais obras de adaptação aos serviços prestados.

No total, a unidade implicou um investimento de 1,5 milhões de euros. O provedor realça "o papel da Câmara Municipal no desbloquear deste processo".

A abertura deste serviço vai criar "14 a 15 postos de trabalho" no concelho transmontano, segundo ainda António Alberto Rodrigues.

A Santa Casa é a dona da obra, mas quem vai explorar o serviço é o Hospital do Terço, com a denominação "Envolve Vinhais".

O acordo entre as duas entidades vigora "até Junho de 2019", mas o provedor da Misericórdia de Vinhais vai tentar que se prolongue depois dessa data.

A Câmara de Vinhais divulgou uma nota em que "a abertura deste apoio é importantíssima para o concelho, pela implementação de um apoio social a diversas famílias que necessitam destes serviços, sendo também um factor de criação de postos de trabalho que permitem a fixação de população".

