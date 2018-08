A Feira do Livro Dado está de regresso a Coimbra. Vamos trocar livros?

A Biblioteca Municipal de Coimbra recebe, a 22 de Setembro, a Feira do Livro Dado, uma iniciativa da Casa da Esquina destinada a todas as faixas etárias e que procura dar um novo lar a livros esquecidos nas prateleiras de casa.

A iniciativa, que arrancou em Outubro de 2016, vai para a 6.ª edição e a organização estima que já tenham estado envolvidas cerca de 1500 pessoas nas diferentes edições, tendo sido trocados 6000 livros.

"Há uma variedade enorme de livros. Aparece de tudo. Cerca de um quinto dos livros são infantis, mas também há muitos técnicos, muita literatura do momento e, por vezes, aparecem algumas coisas raras e antigas", contou à agência Lusa Sandra Jorge, da organização da Feira do Livro Dado.

"Praticamente não há regras" na feira, salientou, referindo que a única estabelecida é não levar livros escolares, por existirem várias plataformas e organizações que trabalham nessa área. "Convém que toda a gente leve livros e os troque por outros, para não se ter excesso de oferta ou de procura mas, normalmente, corre muito bem e não sobram muitos livros", disse Sandra Jorge. Os livros que sobram são entregues a instituições que precisam deles.

A Feira do Livro Dado faz parte do trabalho que a Casa da Esquina tem feito no sentido de se "pensarem formas alternativas da economia" e decorre a 22 de Setembro, um sábado, das 11h às 13h e das 14h às 19h.

