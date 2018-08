O Papa Francisco e os homossexuais

Assistimos na TV, há uns dias, à indignação desesperada de uma jovem activista dos direitos dos homossexuais com as palavras do Papa Francisco no regresso da Irlanda. E, pelos vistos, faz eco da opinião de diversos movimentos desta causa.

Mas eles próprios, mais do que outros, têm a obrigação de conhecer os problemas que a um casal se apresentam com a verificação da homossexualidade de um (a) filho (a). A sua cultura havia projectado algo de diferente, nomeadamente a esperança de uma nora ou genro e de netos do seu sangue. Por outro lado, o jovem homossexual, com ponto de partida na cultura do seu meio familiar pode ter, sem correlação absoluta com a rejeição social, problemas de ordem psíquica muito difíceis até encontrar a sua identidade o que até, em alguns casos, leva ao suicídio.

O recurso a um psiquiatra ou psicólogo é comum e muitas vezes imperativo para encaminhar a comunidade familiar a aceitar a normalidade da situação e ajudar o jovem, dentro do seu caminho próprio, a assumir-se para cumprir a sua realização humana. O que tem isto a ver com uma, não pronunciada e disparatada atribuição da homossexualidade a um distúrbio de ordem psiquiátrica?

E o Papa disse o que não julgávamos possível há anos atrás: “acolher”, “ouvir”, “dialogar”, “dar espaço”, “assumir” porque os choques que surgem são naturais e estas são boas receitas para os pais, com a ajuda ou não do psiquiatra ou psicólogo. São palavras de aceitação plena da homossexualidade.

É tempo de estes movimentos amadurecerem, de ultrapassarem a sua puberdade e se libertarem dos seus complexos porque reacções cuticulares deste tipo podem acelerar tendências de rejeição ante aqueles que pretendem defender. Deixem de lutar contra moinhos de vento porque estão a criar inimigos reais.

José Mendes, Coimbra

A Igreja e o povo português



Há já alguns anos que D. Manuel Martins alertou os portugueses para o facto da alma do nosso povo estar doente. Não dei conta que os outros bispos tenham procurado conhecer e dar a conhecer as causas dessa doença. Lamento também que não se preocupem com a formação e promoção de partidos políticos que transmitam os valores do Evangelho. E que não combatam os que transmitem os valores opostos a esse Evangelho: materialismo, aborto, eutanásia, ideologia do género, destruição da família...

Esses "pastores" continuam cobardemente em silêncio, como fizeram os da Venezuela! Pouco importa fazer bonitas cartas pastorais se não forem divulgadas por todas as paróquias, com o consequente apelo à defesa desses valores (através do voto e não só). Enquanto houver fiéis nas igrejas...

Cândido Morais, Braga

