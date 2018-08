Suu Kyi devia ter apresentado demissão, diz chefe dos direitos humanos da ONU

Na recta final do seu mandato como Alto-Comissário para os Direitos Humanos da ONU, Zeid Ra'ad al-Hussein, lançou duras críticas à líder do Governo birmanês, Aung San Suu Kyi, dizendo que a Prémio Nobel da Paz se devia ter demitido do cargo por causa da violenta ofensiva militar contra a minoria rohingya.

O dirigente das Nações Unidas acusou Suu Kyi de se portar como “uma porta-voz do Exército birmanês”. “Ela estava numa posição para poder fazer alguma coisa. Podia ter estado calada, ou, melhor ainda, poderia ter-se demitido”, afirmou Hussein durante uma entrevista à BBC. O jordano está de saída do cargo, no qual será substituído pela ex-Presidente chilena, Michelle Bachelet.

As declarações de Hussein surgem dias depois de as Nações Unidas terem publicado um relatório em que pede a abertura de uma investigação a alegados crimes de genocídio cometidos por responsáveis de topo do Exército birmanês. A operação militar lançada no ano passado no estado de Rakhine, no noroeste do país, causou um êxodo maciço de rohingya para o Bangladesh – mais de 700 mil, numa população de pouco mais de um milhão.

O Exército nega qualquer violação dos direitos humanos e define as suas acções em Rakhine como visando um grupo terrorista suspeito de ter incendiado alguns postos fronteiriços policiais.

O papel de Suu Kyi durante a crise humanitária dos rohingya foi amplamente criticado fora da Birmânia. Foram feitos vários pedidos para que o Prémio Nobel da Paz, que lhe foi atribuído em 1991 pela sua luta contra a junta militar que governa o país desde 1962, lhe fosse retirado. Esta quarta-feira, o Comité Nobel Norueguês esclareceu que o galardão não pode ser retirado, uma vez que premeia “esforços ou feitos do passado”.

Foto Refugiados rohingya numa "terra de ninguém", na fronteira entre a Birmânia e o Bangladesh NYEIN CHAN NAING/EPA

Os seus críticos, como Hussein, insistem que a antiga activista deveria ter usado a sua posição influente para conter os abusos ou simplesmente para chamar a atenção para o drama dos rohingya. Na verdade, nas poucas vezes em que se pronunciou publicamente sobre o assunto, Suu Kyi apenas criticou aquilo que chamou de “icebergue de desinformação” sobre a operação militar.

Apesar de ser uma figura-chave no Governo birmanês, a influência de Suu Kyi é muito limitada. Em 2015, as primeiras eleições livres deram uma grande vitória à Liga Nacional para a Democracia, de Suu Kyi, permitindo a constituição de um Governo civil, embora com vários lugares ainda sob controlo dos militares. É, no entanto, uma referência moral.

Para Hussein, no entanto, até o regresso à prisão domiciliária – onde Suu Kyi passou 16 anos – seria preferível à cumplicidade com a violência exercida sobre os rohingya. Segundo o dirigente, estas deveriam ser as únicas palavras para a antiga activista: “Não posso ser o acessório que os outros pensam que sou no que toca a estas violações.”

