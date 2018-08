Procuram-se maiores de 60 para actuar no “Barbie in the House”

De 14 a 29 de Setembro, em Ílhavo, o protagonismo vai aqueles que já têm o cabelo branco. Pegando na actividade que já vinha desenvolvendo há algum tempo, a Semana da Maioridade, a câmara municipal decidiu criar um evento mais alargado, 100% dedicado aos mais velhos. Chama-se “Festival dos Cabelos Brancos” e vai acontecer este ano pela primeira vez, propondo dezenas de actividades que vão desde as visitas culturais aos projectos artísticos. Um dos destaques será a actividade criativa “Barbie in the House”, de António Bastos, um projecto que pretende envolver uma comunidade artística formada por cidadãos, conjugada com a Filarmónica Gafanhense. Todos os maiores de 60 anos são chamados a participar, estando as inscrições abertas até ao próximo dia 5.

A performance deverá contar com a participação de cem idosos, distribuídos por uma orquestra e uma turma de danças de salão, que serão formados através de várias oficinas e ensaios que terão lugar a partir do dia 6 de Setembro, segundo avançou a autarquia ilhavense. Partindo de “um programa predefinido, mas aberto ao improviso e às ideias dos participantes”, o projecto visa desenvolver “registos originais ao encontro de dois desafios: fazer música e espectáculos”. Ao som e ao ritmo de “músicas inglesas e portuguesas, nos estilos de electrónica, jazz, clássica e house”, é ainda anunciado.

Para participar neste projecto liderado pelo músico, compositor e produtor António Bastos, os interessados deverão contactar a câmara de Ílhavo (telefone 234329636 ou e-mail [email protected]). Não é exigida qualquer experiência artística anterior, apenas vontade de participar e boa disposição.

Além deste projecto, o “Festival dos Cabelos Brancos” irá promover, ainda, vários passeios e uma “Mixórdia de Artes” - que potencia os participantes a mostrarem o seu talento na escrita, pintura, fotografia ou artesanato/trabalhos manuais -, entre outras actividades.

