Nos anos 1960, o número 36 da Rua Ribeira Nova era um estabelecimento de refrescos chamado Casa da Banana, famoso pelo seu licor do fruto. Mais tarde, ainda foi um armazém de legumes e frutas antes de albergar o Café Tati, um espaço de convívio que foi dos primeiros estabelecimentos do género a surgir num bairro ainda em mudança. O Tati, famoso pelos seus concertos de jazz e jam sessions, vai fechar as portas no final deste ano.

Instalou-se no Cais do Sodré em 2006, quando ainda nem a rua cor-de-rosa ou o Mercado da Ribeira chamavam turistas e moradores para o bairro, e desde essa altura que tem vindo a criar a fama de espaço diferente e acolhedor onde se pode ouvir ou tocar jazz. O espaço vai dar lugar a um restaurante que pagará uma renda muito superior ao que os donos do Tati pagam neste momento. “Disseram-nos que teríamos de sair no final do contrato, mas não tivemos oportunidade de negociar um eventual aumento de renda”, afirma Ramón Ibañes, um dos proprietários.

PUB

O Tati, que se inspirou no realizador francês Jacques Tati para a denominação, quis ser uma mistura de café e restaurante, um espaço com muita luz e música, decorado com uma colecção de móveis e objectos vintage emprestados das ruas de Lisboa, achados em lojas de velharias, “roubados” da casa de amigos ou comprados em feiras e mercados, uma mistura entre o novo e o velho. “Nós abrimos no Verão de 2006 e conhecemos um bairro que era mesmo bairro porque nessa altura não havia nada parecido no Cais do Sodré. Só depois do boom do turismo é que esta zona começou a mudar”, acrescenta Ramón.

PUB

Gonçalo Marques, responsável pela programação musical do espaço, conta que “o Tati já era conhecido pelas jam sessions que decorrem todos os domingos há largos anos e nas quais têm participado artistas nacionais e estrangeiros”.

Foto Nuno Ferreira Santos

Até há bem pouco tempo, o Tati também organizava concertos de jazz semanais que chegaram a contar com a presença de “quase todos os músicos principais de Lisboa”, conta Gonçalo Marques. O programador acrescenta que “em Lisboa só há um clube de jazz, o Hot Clube, mas depois existem outros espaços pequenos, que não são muitos, mas que tocam bom jazz. Esse é o caso do Tati”.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

As jam sessions ao domingo à tarde eram também um ponto de encontro de famílias e amigos que frequentavam o café já à espera de bom ambiente e de um concerto grátis, fosse de jazz, música portuguesa, ritmos africanos ou rock espanhol. O espaço ficou também conhecido como um local de encontro da associação cultural Catalunya Presenta em Lisboa, onde portugueses e catalães residentes em Lisboa podiam desfrutar de “degustações de história, poesia, música, e cultura e de um jantar catalão com ementa e concerto à medida”, diz o co-proprietário.

Segundo Ramón, o fecho do espaço ainda não foi anunciado oficialmente aos clientes, mas afirma que “o sentimento geral de quem já sabe é de tristeza, porque é um espaço que está há muitos anos na cidade e é para muita gente uma referência, um café que se tornou um ponto de encontro de muitas coisas, não só de café, gastronomia e música”. Quem já sabe que o Tati vai fechar lamenta que “um espaço como este” vá fechar. É o caso de Maria Almeida, que no tempo de aulas estuda nas mesas já de madeira descascada do Tati, e no Verão descontrai nos sofás já gastos. “O Tati tem tudo”, diz Maria.

O contrato do espaço termina a 31 de Dezembro, altura em que o negócio terá de sair. Até lá, estará aberto e a programação habitual vai manter-se, incluindo as jam sessions, que decorrem todos os domingos às 18h. Para o futuro, fica a promessa de abrir um espaço semelhante e com o mesmo espírito. Tudo estará “dependente do sítio que encontrarmos para nos acolher”, diz Ramón Ibañes.

PUB