Miguel Castro e Silva abre Casario na Ribeira do Porto

O chef Miguel Castro e Silva está de regresso ao Porto com um restaurante gastronómico de primeira linha. Depois de ter sacudido a cidade do marasmo gastronómico com o Bull & Bear, já lá vão duas décadas, e após uma longa estada em Lisboa, onde abraçou diversos projectos, o criativo cozinheiro volta ao ponto de partida.

O novo restaurante chama-se Casario, um projecto associado aos vinhos Gran Cruz, que inclui um hotel de charme e o restaurante gastronómico onde Miguel promete voltar às origens. Ou seja, pratos associados ao gosto e tradição culinária nortenhos, com o aporte de génio e criatividade que o notabilizaram como um dos grandes precursores da modernidade da cozinha portuguesa.

A nova unidade fica na Ribeira, de frente para o rio e num dos históricos edifícios contíguos à Praça do Cubo. O restaurante, que terá acesso tanto pela marginal como pelo muro ao nível do primeiro andar, está já concluído e pronto a abrir. Tanto na parte de alojamento como na cozinha, as obras estão concluídas, decorrendo agora a fase de testes e a abertura ao público deverá acontecer ainda durante o mês Setembro.

Mas, no que toca a grandes chefs, esta não é a única novidade dos últimos tempos, já que também os estrelados José Avillez e Henrique Sá Pessoa acabam de abrir novos espaços na zona histórica.

Depois da estreia no Porto com o Cantinho do Avillez, já lá vão quatro anos, o chef tem agora também morada na animada Rua da Picaria (número 12), onde há semanas já funciona a versão local do Mini Bar. O conceito é idêntico ao de Lisboa, apostando na conjugação entre gastronomia e alguma animação.

Por entre entradas criativas, peixe e carne para comer à mão, um bife e um hambúrguer, há também cocktails, cervejas artesanais e DJ que animam as noites de fim-de-semana.

Também Henrique Sá Pessoa replica no Porto um conceito experimentado em Lisboa. O Tapisco, que junta tapas espanholas e petiscos portugueses, tem poiso no número 165 da Rua Mouzinho da Silveira, por sinal bem perto do Cantinho do Avillez. Funciona diariamente das 12h às 24h, onde o prego de choco frito, paelha negra, bacalhau à Brás, tártaro de atum ou batatas bravas conquistam o sabor dos clientes, à imagem do homónimo lisboeta.

